O documento, acompanhado de Exposição de Motivos elaborada pela Secretaria de Turismo e Viagens, apresenta pela primeira vez o ranqueamento completo das Estâncias e dos Municípios de Interesse Turístico, conforme exigido pelo processo de revisão previsto em lei.

Segundo o relatório técnico, 78 municípios compõem o grupo das Estâncias – número definido pela legislação estadual – posicionados a partir de critérios estabelecidos pela Secretaria.

Batatais figura com destaque no Anexo I do Projeto de Lei, que lista oficialmente as Estâncias na ordem resultante do ranqueamento.

O município aparece na posição 21, à frente de importantes destinos turísticos do Estado, reforçando sua relevância regional e estadual no setor.

O envio do Projeto de Lei à Assembleia Legislativa ocorre em regime de urgência, conforme solicitado pelo governador, e tem como objetivo atualizar e consolidar a legislação que rege a classificação dos municípios turísticos, garantindo mais transparência e regularidade ao processo.

A Secretaria de Turismo e Viagens destacou, em seu parecer técnico, que o ranqueamento foi elaborado com base em estudos criteriosos e que as novas posições representam a avaliação mais atualizada da infraestrutura e do potencial turístico das cidades paulistas.

A Prefeitura de Batatais comemora o resultado, que confirma os esforços contínuos do município no fortalecimento de suas políticas públicas de turismo, promoção cultural e valorização de seu patrimônio histórico, natural e arquitetônico.

Com a 21ª colocação entre todas as Estâncias do Estado, Batatais reafirma seu protagonismo como destino turístico estruturado e preparado para receber visitantes, fortalecendo ainda mais o desenvolvimento econômico e social da cidade.