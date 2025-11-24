Tarifas de pedágio ficam 5% mais caras na região de Ribeirão Preto; veja novos valores
As tarifas de pedágio ficaram mais caras em quatro praças da região de Ribeirão Preto (SP) e Franca (SP) a partir deste domingo (23).
Com os aumentos, aplicados nos pedágios de São Simão (SP), Batatais (SP), Guatapará (SP) e Restinga (SP) desde a madrugada, a cobrança pode chegar a R$ 18,30 por automóvel.
A Arteris ViaPaulista, concessionária responsável pelos trechos, informou que o reajuste de 5,17% tem como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) entre setembro de 2024 e setembro de 2025.
O aumento, que ocorre uma vez ao ano, já havia sido autorizado pelo Governo de São Paulo em 11 praças administradas pela ViaPaulista e foi publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de novembro.
A concessionária reforça que o desconto de 5% para usuários que utilizam pagamento eletrônico via tag permanece ativo.
Confira os novos valores abaixo:
Batatais – Rodovia Cândido Portinari (SP-334), km 344
Tarifa nova – R$ 11,70
Tarifa de via automática – R$ 11,11
Tarifa antiga – R$ 11,10
Guatapará – Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), km 45+500m
Tarifa nova – R$ 18,30
Tarifa de via automática – R$ 17,38
Tarifa antiga – R$ 17,70
São Simão – Rodovia Anhanguera (SP-330), km 281
Tarifa nova – R$ 10,50
Tarifa de via automática – R$ 9,97
Tarifa antiga – R$ 10,00
Restinga – Rodovia Cândido Portinari (SP-334), km 374+500m
Tarifa nova – R$ 11,70
Tarifa de via automática – R$ 11,11
Tarifa antiga – R$ 11,10
Pedágio de Restinga, SP, é uma das praças que sofreram reajuste neste domingo (23) — Foto: Divulgação/Arteris ViaPaulista
Fonte: g1