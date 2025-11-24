A concessionária reforça que o desconto de 5% para usuários que utilizam pagamento eletrônico via tag permanece ativo.

Confira os novos valores abaixo:

Batatais – Rodovia Cândido Portinari (SP-334), km 344

Tarifa nova – R$ 11,70

Tarifa de via automática – R$ 11,11

Tarifa antiga – R$ 11,10

Guatapará – Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), km 45+500m

Tarifa nova – R$ 18,30

Tarifa de via automática – R$ 17,38

Tarifa antiga – R$ 17,70

São Simão – Rodovia Anhanguera (SP-330), km 281

Tarifa nova – R$ 10,50

Tarifa de via automática – R$ 9,97

Tarifa antiga – R$ 10,00

Restinga – Rodovia Cândido Portinari (SP-334), km 374+500m

Tarifa nova – R$ 11,70

Tarifa de via automática – R$ 11,11

Tarifa antiga – R$ 11,10

Pedágio de Restinga, SP, é uma das praças que sofreram reajuste neste domingo (23) — Foto: Divulgação/Arteris ViaPaulista

Fonte: g1