Ione também investiu no mundo da moda e lançou sua própria grife, mas decidiu encerrar as atividades da empresa ao receber uma proposta de promoção na Gazeta. Em 1980, ela assumiu o comando do Mulheres, passando a dividir a apresentação com Claudete. Elas seguiram juntas na atração por 16 anos. Em 1996, Ione começou a apresentar o programa diário sozinha e sua saída aconteceu em 1999. O Mulheres segue no ar até hoje na emissora paulista.

Nos anos seguintes, Ione comandou outras atrações na Gazeta, como o Pra Você e o Manhã Gazeta, no qual voltou a trabalhar com Claudete. Ela pediu demissão da emissora em 2010 para levar uma rotina mais tranquila e cuidar de problemas nas cordas vocais. Apesar disso, a Gazeta decidiu manter Ione com um contrato vitalício, respeitando os mais de 30 anos que ela trabalhou na emissora. Em 2014, ela chegou a cobrir as férias de Ronnie Von no Todo Seu. Ela também era chamada para gravar a vinheta de fim de ano da emissora. Em 2020, ela participou da comemoração dos 40 anos do Mulheres.