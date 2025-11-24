Ione Borges, ex-apresentadora do ‘Mulheres’, morre aos 73 anos
Ione Borges morreu aos 73 anos nesta segunda-feira (24), em São Paulo. A informação foi divulgada nas redes sociais por Claudete Troiano, de 72, que por cerca de duas décadas foi parceira de trabalho da apresentadora. Procurada pela Quem, a TV Gazeta informou que Ione teve um quadro de insuficiência respiratória e morreu por volta das 5h da manhã.
O corpo de Ione será velado no Funeral Velar Morumbi, em São Paulo, ainda hoje, entre 16h e 20h. “É com imenso pesar que a Fundação Cásper Líbero comunica o falecimento da apresentadora Ione Borges. Ícone da televisão brasileira e rosto inconfundível da TV Gazeta por décadas, Ione construiu um legado de profissionalismo e pioneirismo no segmento feminino e de variedades”, diz a nota divulgada pela TV Gazeta.
A emissora destaque que a comunicadora foi “mais do que uma apresentadora, Ione foi uma companheira leal das tardes de milhares de brasileiros”.
Claudete Troiano falou sobre o trabalho que ela e Ione construíram na televisão à frente de programas de variedades. “Juntas, na televisão, construímos uma história que atravessou gerações e marcou a vida de tantas pessoas. Dividimos risos, emoções, aprendizados e, acima de tudo, vivemos momentos de verdadeira felicidade. Hoje me despeço com o coração apertado, mas cheio de gratidão. Obrigada, minha linda e eterna parceirinha. Você segue viva na minha memória, no meu carinho e na história da nossa comunicação”, postou Claudete.
Sonia Abrão também se despediu de Ione. “Sorriso aberto e o coração também! É assim que vou me lembrar dela para sempre, humana, próxima, uma mulher e apresentadora de alma leve, uma amiga no palco e nos bastidores! Ione era Ione e não precisava mais nada! Descansa em paz, sua linda!”, escreveu ela.
Sucesso como apresentadora
Antes de se tornar apresentadora, Ione fez sucesso na década de 1960 como modelo e caloura de programas infantis da Rede Record. A carreira artística deslanchou nos anos 1970, quando teve experiências como atriz na novela Meu Pedacinho de Chão, da Rede Globo, na qual interpretou Rosinha, e em filmes como O Jeca e o Bode.
A transição como apresentadora começou em 1972, quando Ione assinou com a TV Gazeta e passou a comandar um quadro de moda no programa Clarice Amaral em Desfile. No ano seguinte, ela se tornou apresentadora do Festival Interno do Colégio Objetivo (FICO), um evento musical que era realizado anualmente no Teatro Record e tinha Rita Lee e Chico de Assis como jurados. Ao longo dos anos, ela teve passagens ainda pela TV Manchete e pela Rede Bandeirantes.
Ione também investiu no mundo da moda e lançou sua própria grife, mas decidiu encerrar as atividades da empresa ao receber uma proposta de promoção na Gazeta. Em 1980, ela assumiu o comando do Mulheres, passando a dividir a apresentação com Claudete. Elas seguiram juntas na atração por 16 anos. Em 1996, Ione começou a apresentar o programa diário sozinha e sua saída aconteceu em 1999. O Mulheres segue no ar até hoje na emissora paulista.
Nos anos seguintes, Ione comandou outras atrações na Gazeta, como o Pra Você e o Manhã Gazeta, no qual voltou a trabalhar com Claudete. Ela pediu demissão da emissora em 2010 para levar uma rotina mais tranquila e cuidar de problemas nas cordas vocais. Apesar disso, a Gazeta decidiu manter Ione com um contrato vitalício, respeitando os mais de 30 anos que ela trabalhou na emissora. Em 2014, ela chegou a cobrir as férias de Ronnie Von no Todo Seu. Ela também era chamada para gravar a vinheta de fim de ano da emissora. Em 2020, ela participou da comemoração dos 40 anos do Mulheres.
Discreta em sua vida pessoal, Ione era casada com o empresário francês Jean François desde 1993.
Ione Borges — Foto: Reprodução/Gazeta
Fonte: Quem