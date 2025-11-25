Ônibus de viagem com 38 pessoas tomba e deixa 13 feridos em rodovia no interior de SP
Um ônibus de viagem tombou e deixou ao menos 13 feridos na madrugada desta terça-feira (25) na Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), em Taquaral (SP).
Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo saiu de Santos (SP) com destino a Goiânia (GO) com 38 pessoas.
Na altura do Km 372, o condutor perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e tombou.
A concessionária Ecovias Noroeste Paulista informou que, dentre os feridos, dez sofreram ferimentos leves, enquanto outros três, incluindo o motorista, tiveram ferimentos classificados como moderados.
As vítimas foram socorridas e levadas a unidades de saúde de Bebedouro (SP).
As causas do acidente ainda serão investigadas.
Ônibus de viagem tombou em Taquaral, SP — Foto: Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp)
Fonte: g1