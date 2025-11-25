Na altura do Km 372, o condutor perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e tombou.

A concessionária Ecovias Noroeste Paulista informou que, dentre os feridos, dez sofreram ferimentos leves, enquanto outros três, incluindo o motorista, tiveram ferimentos classificados como moderados.

As vítimas foram socorridas e levadas a unidades de saúde de Bebedouro (SP).