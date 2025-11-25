Secretaria de Educação de Batatais convida para a cerimônia de premiação do Concurso de Leitura ‘Elefante Letrado’

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Educação, convida alunos, familiares, professores e toda a comunidade para a cerimônia de premiação do Concurso de Leitura “Elefante Letrado”. O evento celebra o talento e a dedicação dos estudantes da rede municipal do 1º ao 5º ano que se destacaram na iniciativa, que incentiva o hábito da leitura e a imaginação.

A premiação acontecerá no dia 27 de novembro de 2025, quinta-feira, às 8h30, no Teatro Municipal “Fausto Bellini Degani”.

O Concurso de Leitura “Elefante Letrado” é uma oportunidade para que os jovens leitores explorem novas histórias, desenvolvam a criatividade e compartilhem suas experiências literárias. A cerimônia promete uma manhã de emoção, inspiração e muitas histórias celebradas em conjunto.

“Ler é viver novas histórias”, e a Prefeitura de Batatais convida toda a comunidade a participar desse momento especial de reconhecimento e valorização da leitura.

Venha celebrar conosco o talento e a imaginação de nossos estudantes.