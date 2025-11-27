Prefeitura realiza mais uma edição do ‘Sextou Contra a Dengue’ nesta sexta (28)

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), dá continuidade à força-tarefa “Sextou Contra a Dengue” nesta sexta-feira, 28 de novembro, a partir das 7h.

A ação visa intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, por meio da mobilização de servidores, equipamentos e participação ativa da comunidade.

Nesta sexta edição, a varredura chegará aos bairros Antônio Romagnoli e Portal da Cachoeira, com equipes realizando orientações porta a porta, identificação e eliminação de focos do mosquito, além do recolhimento de materiais que possam acumular água.

Desde sua primeira edição, iniciada em 17 de outubro, o programa tem alcançado resultados importantes: já foram visitados milhares de imóveis e recolhidas mais de 60 toneladas de lixo e materiais inservíveis, potenciais criadouros do mosquito.

A Prefeitura de Batatais relembra que manter quintais limpos, eliminar recipientes que acumulam água e permitir o acesso dos agentes de saúde são atitudes essenciais para garantir uma cidade livre do mosquito.