Guarda Civil localiza carro utilizado por suspeitos de executar Gigante du Grau, influenciador de Ribeirão Preto
A Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto (SP) localizou nesta quarta-feira (26) o carro utilizado por suspeitos de executar o influenciador Renan Romero, conhecido nas redes sociais como Gigante du Grau.
O crime aconteceu na frente de uma casa no Parque Ribeirão, zona Oeste da cidade, no dia 19 de novembro. Renan foi morto com pelo menos dez tiros. Os homens fugiram do local após o crime.
Nesta quarta-feira, o veículo que eles utilizaram, um Kwid vermelho, foi encontrado em uma casa no Parque dos Pinus, na zona Norte.
Ao g1, o subcomandante Mário Eduardo Luchetti, da GCM, informou que as viaturas faziam averiguação pelo bairro quando foram avisadas por algumas pessoas sobre a movimentação em uma casa na Rua Estevão Nomelini, que poderia ser um desmanche ou ferro velho.
Ao se aproximarem do local, os guardas encontraram sacolas de fios e peças de veículos.
“Fomos tentar abordar alguém para ver a procedência desses materiais, só que ninguém foi localizado. A gente notou que nos fundos dessa oficina havia uma cortina feita com lençóis, como se fosse para encobrir algo. E, ao olhar o que estava tentando ser encoberto, tinha um veículo Kwid vermelho. A gente fez a constatação do chassi, que não estava adulterado ainda, e estava constando produto de roubo”.
O carro utilizado pelos suspeitos de matar Renan também era fruto de roubo, segundo a GCM. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas e o local foi isolado. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido identificado ou preso.
Gigante du Grau é Renan Romero, influenciador de 32 anos que ficou conhecido pelas manobras de moto conhecidas como ‘grau’.
Nas redes sociais, ele compartilhava vídeos com os mais de 140 mil seguidores, onde se arriscava sobre duas rodas, ora de joelhos na moto ora de pé. Ele também promovia rifas na internet e organizava passeios de moto.
Renan tinha uma passagem pela polícia. Aos 18 anos, ele chegou a ser detido por tráfico de drogas e permaneceu na cadeia por seis meses.
Renan morreu com pelo menos dez tiros no fim da tarde de terça-feira (19), quando levou duas motos para pintar no Parque Ribeirão, zona Oeste de Ribeirão Preto. A casa onde o serviço seria feito fica na Rua Renato Barillari.
Segundo o tenente Lucas Aguiar, da Polícia Militar, assim que chegou à casa onde deixaria as motos, Renan foi abordado por dois homens que estavam em um carro. Eles desceram do veículo e começaram a atirar no influenciador, que morreu na hora.
Uma pessoa filmou toda a ação de dentro de um veículo que estava próximo ao local onde ocorreu o crime. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o vídeo gravado pela testemunha será analisado. Os suspeitos fugiram do local na sequência.
Carro utilizado por suspeitos de executar influenciador Renan Romero foi encontrado nesta quarta-feira (26), em Ribeirão Preto, SP — Foto: Divulgação/GCM Ribeirão Preto
Fonte: g1