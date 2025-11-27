“Fomos tentar abordar alguém para ver a procedência desses materiais, só que ninguém foi localizado. A gente notou que nos fundos dessa oficina havia uma cortina feita com lençóis, como se fosse para encobrir algo. E, ao olhar o que estava tentando ser encoberto, tinha um veículo Kwid vermelho. A gente fez a constatação do chassi, que não estava adulterado ainda, e estava constando produto de roubo”.

O carro utilizado pelos suspeitos de matar Renan também era fruto de roubo, segundo a GCM. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas e o local foi isolado. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido identificado ou preso.

Gigante du Grau é Renan Romero, influenciador de 32 anos que ficou conhecido pelas manobras de moto conhecidas como ‘grau’.