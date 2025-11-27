Batatais lança concurso Bela Voz do Natal Encantado dentro da programação de 2025

Em mais uma ação que reforça o compromisso com a valorização dos artistas locais e a ampliação das atrações culturais do Natal Encantado 2025, a Prefeitura da Estância Turística de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, lança o 1º Concurso “Bela Voz do Natal Encantado de Batatais”. A iniciativa integra a programação oficial do evento, que neste ano tem como tema “Tudo que brilha em nós é Natal” e promete envolver a cidade em luz, emoção e encontros culturais durante todo o mês de dezembro.

O concurso, que acontece pela primeira vez no município, chega para destacar novos talentos e fortalecer o vínculo da população com a música, uma das marcas mais presentes na celebração natalina. As apresentações serão realizadas no Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”, nos dias 13 e 20 de dezembro (etapas eliminatórias) e 21 de dezembro (grande final), compondo um dos momentos mais aguardados da agenda cultural.

INSCRIÇÕES GRATUITAS E ABERTAS AO PÚBLICO DE TODAS AS IDADES

Podem participar cantoras e cantores residentes em Batatais, de todas as idades, com repertório livre e preferência para músicas com temática natalina ou alinhadas ao espírito do evento. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre 27 de novembro e 4 de dezembro, presencialmente na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo ou pelo formulário on-line disponibilizado pela organização. CLIQUE AQUI

Cada participante poderá se inscrever individualmente, apresentando duas músicas e contando com acompanhamento musical próprio (músico ou playback). Menores de 18 anos devem apresentar autorização dos responsáveis.

ETAPAS, AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO

As apresentações terão duração máxima de quatro minutos e a ordem dos participantes será definida por sorteio. A avaliação será realizada por uma comissão julgadora composta por profissionais da área musical e cultural, que atribuirão notas de 0 a 10 para afinação, dicção e interpretação, presença de palco, escolha de repertório e expressão artística.

Os três primeiros colocados receberão premiação em dinheiro e troféu:

1º lugar: R$ 1.500 + troféu

2º lugar: R$ 1.000 + troféu

3º lugar: R$ 500 + troféu