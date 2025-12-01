Caravana de Natal da Coca-Cola abre a semana de atrações do Natal Encantado 2025 nesta segunda (1º)

A magia do Natal Encantado 2025 continua iluminando Batatais nesta segunda-feira, 1º de dezembro, com a chegada da tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola, uma das atrações mais aguardadas do período festivo. O desfile tem início previsto para as 19h e percorrerá as principais vias da cidade, levando luz, música e o encanto característico dos caminhões temáticos.

TRAJETO ATUALIZADO DA CARAVANA – SUJEITO A ALTERAÇÕES

A Coca-Cola informa em seu site oficial que o percurso da Caravana é sujeito a mudanças sem aviso prévio. Houve uma atualização em relação ao trajeto inicialmente divulgado.

Pontos de referência do trajeto atual (com saída às 19h)

* Real Supermercados

* Bairro Castelo

* Bosque Municipal Dr. Alberto Gaspar

* Av. Prefeito Mário Martins

* Av. Quatorze de Março

* Supermercados Nori (Vila Maria)

Haverá paradas rápidas ao longo do trajeto, e todo o percurso contará com apoio da equipe de trânsito da Prefeitura para acompanhamento nos semáforos.

A marca lembra ainda que o evento é aberto ao público, não possui cobrança de ingresso e não inclui queima de fogos.

PRÓXIMAS ATRAÇÕES

A programação da semana do Natal Encantado 2025 segue com uma agenda intensa de apresentações artísticas e culturais promovidas pela Prefeitura da Estância Turística de Batatais.

Na sexta-feira (5), o evento continua com a inauguração da iluminação especial do Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves”, às 19h30, seguida de apresentação do Coral Projeto Cantar Batatais – Fundação José Lazzarini e do Coral Minaz.

O final de semana também será marcado por grandes atrações:

Sábado (6) – o Terminal Rodoviário recebe a tradicional Comemoração do Dia do Samba, com apresentações de diversos grupos ao longo da tarde e noite.

Domingo (7) – o Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)” recebe espetáculos de balé do Nuapi e da Escola BailArt a partir das 18h.

A Prefeitura reforça o convite para que moradores e visitantes aproveitem as atividades gratuitas que celebram a união, a cultura e o espírito natalino que toma conta da cidade durante todo o mês de dezembro.