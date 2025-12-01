Caravana de Natal da Coca-Cola abre a semana de atrações do Natal Encantado 2025 nesta segunda (1º)
A magia do Natal Encantado 2025 continua iluminando Batatais nesta segunda-feira, 1º de dezembro, com a chegada da tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola, uma das atrações mais aguardadas do período festivo. O desfile tem início previsto para as 19h e percorrerá as principais vias da cidade, levando luz, música e o encanto característico dos caminhões temáticos.
* Real Supermercados
* Bairro Castelo
* Bosque Municipal Dr. Alberto Gaspar
* Av. Prefeito Mário Martins
* Av. Quatorze de Março
* Supermercados Nori (Vila Maria)
PRÓXIMAS ATRAÇÕES
A programação da semana do Natal Encantado 2025 segue com uma agenda intensa de apresentações artísticas e culturais promovidas pela Prefeitura da Estância Turística de Batatais.
Na sexta-feira (5), o evento continua com a inauguração da iluminação especial do Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves”, às 19h30, seguida de apresentação do Coral Projeto Cantar Batatais – Fundação José Lazzarini e do Coral Minaz.
O final de semana também será marcado por grandes atrações:
Sábado (6) – o Terminal Rodoviário recebe a tradicional Comemoração do Dia do Samba, com apresentações de diversos grupos ao longo da tarde e noite.
Domingo (7) – o Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)” recebe espetáculos de balé do Nuapi e da Escola BailArt a partir das 18h.
A Prefeitura reforça o convite para que moradores e visitantes aproveitem as atividades gratuitas que celebram a união, a cultura e o espírito natalino que toma conta da cidade durante todo o mês de dezembro.