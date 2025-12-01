Além disso, Garnica é acusado de fraude processual por ter alterado a cena do crime no dia em que Larissa foi encontrada morta no apartamento em que vivia com ele.

A data do Tribunal do Júri ainda não foi definida. Na decisão, o juiz José Roberto Bernardi Liberal também manteve as prisões preventivas de Garnica e Elizabete.

“Imperiosa a manutenção da prisão cautelar dos acusados, neste momento, como garantia da ordem pública. Segundo, porque, caso não sejam mantidos em cárcere, certamente os réus tomarão rumo ignorado, em face do grave fato que lhes é imputado, frustrando, assim, eventual aplicação da lei penal”, argumentou o magistrado.

Luiz Antônio Garnica, Larissa Rodrigues, Elizabete Arrabaça, Ribeirão Preto, SP — Foto: Reprodução/g1

Fonte: g1