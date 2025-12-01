Batatais celebra o Dia Nacional do Samba com programação especial no Natal Encantado 2025

Para celebrar o Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro, a Prefeitura da Estância Turística de Batatais preparou uma programação especial dentro do Natal Encantado 2025, reforçando a valorização da cultura brasileira e dos artistas locais.

No sábado, dia 6 de dezembro, um palco montado no Terminal Rodoviário “Roberto Pimenta Marques” será o endereço de uma grande homenagem ao ritmo que é símbolo de identidade, resistência e alegria do povo brasileiro.

Instituído oficialmente em 1964, o Dia Nacional do Samba é dedicado à difusão e ao reconhecimento dessa manifestação cultural que ultrapassa gerações.

A comemoração terá início às 16h, com uma sequência de apresentações que trazem a energia, o talento e a autenticidade de grupos batataenses.

Passarão pelo palco:

• 16h – Bloco Só + 1

• 17h – Raiz Samba 6

• 18h15 – H2 Samba

• 19h30 – Amigos do Samba

• 20h45 – Galeria do Samba

• 22h – Salim Cipriano e Banda

O evento promete reunir famílias, amantes do samba e visitantes, proporcionando uma tarde e noite de muita música, dança e confraternização. Cada apresentação traz um recorte da diversidade do samba, destacando a riqueza cultural que o gênero carrega. A ação integra a proposta do Natal Encantado 2025 de valorizar artistas locais, promover encontros culturais e fortalecer a tradição de eventos que aproximam a comunidade.

A entrada é gratuita.