Secretaria de Educação de Batatais realiza a 3ª Edição da Feira de Tecnologia e Inovação

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promove, nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, a 3ª Edição da Feira de Tecnologia e Inovação. O evento, que será realizado no Salão da ProArte, das 8h às 11h e das 13h às 14h, apresentará projetos desenvolvidos ao longo do ano pelos estudantes na disciplina de Tecnologia e Inovação.

No currículo escolar, a área é estruturada em três eixos integrados: TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação), Letramento Digital e Pensamento Computacional. Esses eixos orientam o trabalho pedagógico e ampliam as possibilidades de aprendizagem por meio de habilidades específicas.

Durante o ano letivo, os alunos elaboram maquetes, utilizam materiais recicláveis, produzem conteúdos digitais e aprendem por meio de jogos, pesquisas e construção de objetos. As atividades são propostas de forma interativa e lúdica, estimulando o raciocínio, a criatividade e o pensamento crítico.

A Feira contará também com a participação de escolas estaduais de Batatais e região, da ETEC “Antônio de Pádua Cardoso” e do CIEBP (Centro de Inovação da Educação Básica Paulista), do Governo do Estado de São Paulo.

NOVIDADE

A novidade desta edição é a visitação ao Planetário Móvel Urânia, instalado na EMEB Anna Bonagura de Andrade. Os estudantes da rede municipal terão a oportunidade de aprender sobre Astronomia por meio de uma experiência imersiva e inovadora, que desperta o interesse pelo conhecimento científico e pela exploração do universo.