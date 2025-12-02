A campanha conta com uma logística que envolve secretarias estaduais e municipais de educação, escolas da rede pública, padrinhos corporativos e a sociedade em geral, além dos funcionários da estatal. Todos estes envolvidos fazem a ponte entre a criança que pede um presente e a pessoa que pode tirar aquele sonho do papel.

Em quase quatro décadas, foram cerca de 7 milhões de cartinhas atendidas. Em 2024, quando a ação completou 35 anos, 350 mil pedidos de crianças do Brasil inteiro foram adotados.

Como funciona a campanha

Os Correios recebem as cartinhas de crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai Noel e, também, de estudantes das escolas da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras. As cartas precisam ser escritas a mão.

Após serem lidas e selecionadas, elas são disponibilizadas nos pontos de adoção e no blog da campanha. Como enviar uma carta

Para participar da campanha e ter a chance de ter sua carta adotada, algumas regras devem ser seguidas. São elas:

as cartas devem ser manuscritas ;

; no cadastramento será exigido o CPF da criança ;

; o envio pode ser feito nas agências participantes ou pelo Blog do Noel. Para cartas enviadas digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar o texto para envio ao Blog;

A estatal ressalta que NÃO são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança. Como adotar

Para adotar o pedido de uma criança, basta escolher uma cartinha, comprar o presente e deixá-lo, bem embalado e com a cartinha colada do lado de fora, em uma agência dos Correios.

As cartinhas são disponibilizadas de duas formas:

física: nas agências participantes, cuja lista está disponível no Blog do Noel;

digital: podem ser vistas no Blog do Noel.

Entre os pedidos das crianças estão brinquedos como bonecas e carrinhos de controle remoto, mas as cartinhas também incluem pedidos de material escolar e bicicletas.

Para que a estatal possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, madrinhas e padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ. As datas, locais e horários dos pontos de adoção, por estado, também estão disponíveis no Blog do Noel.

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, nos pontos de entrega indicadas no Blog e conforme cronograma da campanha. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.