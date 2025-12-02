As informações estão em um laudo preliminar divulgado pelo Instituto Médico Legal. Ainda segundo as informações divulgadas pela prefeitura e pelo laudo, o animal não comeu o corpo em momento algum e apenas atacou por um grande estresse.

O jovem Gerson de Melo Machado, de 19 anos, morreu após invadir deliberadamente o recinto da leoa. Conforme a Prefeitura de João Pessoa, o rapaz, que tinha transtornos mentais, escalou uma parede superior a seis metros, ultrapassou grades de proteção e usou uma árvore interna como apoio para entrar na área do animal.

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara informou que a leoa ficou bastante estressada após o episódio, mas respondeu aos comandos de contenção e segue em monitoramento por veterinários e biólogos. A administração ressaltou que não há qualquer possibilidade de sacrifício da felina, considerada saudável e sem comportamento anormal, fora da situação de invasão.

O município lamentou o ocorrido e reforçou que o local segue normas técnicas de segurança. As atividades do parque estão suspensas por tempo indeterminado.