Homem atacado por leoa morreu após mordida no pescoço, mas animal não comeu corpo, revela IML
O homem que morreu após invadir a jaula de uma leoa em um zoológico de João Pessoa, na Paraíba, morreu em decorrência da mordida do pescoço. O caso levou a um choque hemorrágico após o perfuramento de vasos cervicais (do pescoço).
As informações estão em um laudo preliminar divulgado pelo Instituto Médico Legal. Ainda segundo as informações divulgadas pela prefeitura e pelo laudo, o animal não comeu o corpo em momento algum e apenas atacou por um grande estresse.
O jovem Gerson de Melo Machado, de 19 anos, morreu após invadir deliberadamente o recinto da leoa. Conforme a Prefeitura de João Pessoa, o rapaz, que tinha transtornos mentais, escalou uma parede superior a seis metros, ultrapassou grades de proteção e usou uma árvore interna como apoio para entrar na área do animal.
O Parque Zoobotânico Arruda Câmara informou que a leoa ficou bastante estressada após o episódio, mas respondeu aos comandos de contenção e segue em monitoramento por veterinários e biólogos. A administração ressaltou que não há qualquer possibilidade de sacrifício da felina, considerada saudável e sem comportamento anormal, fora da situação de invasão.
O município lamentou o ocorrido e reforçou que o local segue normas técnicas de segurança. As atividades do parque estão suspensas por tempo indeterminado.
A Polícia Militar, o Instituto de Polícia Científica e o Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba acompanham o caso. O Conselho anunciou a criação de uma comissão técnica para avaliar condições estruturais do parque e propor medidas de prevenção.
A veterinária Melanie Leite, do Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), saiu em defesa da leoa Leona após a morte de um jovem que invadiu o recinto do animal no domingo (30), em João Pessoa.