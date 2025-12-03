Câmara aprova PEC que isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos: como votaram partidos e deputados

Publicado em por Administrador

Foram 412 votos a favor e 4 contrários na votação em 1º turno e 397 votos a favor e 3 contrários no 2º turno.

Com isso, a cobrança será unificada em todo território nacional. Atualmente, as regras de isenção do IPVA por tempo de fabricação variam entre os estados.

