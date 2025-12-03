Após sêmen ser descartado, novo exame nega drogas ou veneno em menina morta com sinais de violência sexual
A Polícia Civil informou nesta quarta-feira (3) que um exame descartou drogas ou veneno no corpo de Ana Alice Santos França, de 11 anos, que morreu no dia 13 de novembro no Hospital das Clínicas (HC) de Ribeirão Preto (SP) com suspeita de violência sexual. Esse exame, segundo a polícia, foi feito ainda no próprio HC.
A divulgação do resultado ocorre dias após um laudo da Polícia Científica apontar ausência de sêmen nas partes íntimas da menina, que morava em Serrana (SP) com a mãe, os irmãos e o padrasto.
Douglas Júnior Nogueira, padrasto e principal suspeito, está preso temporariamente, mas nega envolvimento no crime.
O delegado seccional de Ribeirão Preto, Sebastião Vicente Piccinato, disse que aguarda a conclusão de um exame anatomopatológico para saber do que Ana Alice morreu e qual foi o motivo da lesão na região íntima dela.
Além disso, existe a expectativa de que uma reconstituição do caso seja feita nos próximos dias.
“Estamos aguardando um exame anatomopatológico para saber a origem daquela lesão, se foi por alguma doença ou instrumento contundente. A gente quer saber qual foi o instrumento contundente ou foi uma doença preexistente que a menina tinha e pode ter provocado alguma lesão.”
A princípio, o caso foi tratado como tentativa de suicídio, porque a menina tinha o cordão de um brinquedo enroscado no queixo. Mas, no HC, os médicos identificaram material semelhante a sêmen no corpo dela e comunicaram a polícia sobre a suspeita de abuso sexual.
O caso
No dia 11 de novembro, Ana Alice deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Serrana, após, segundo o padrasto contou à polícia, ser encontrada por ele, desacordada dentro de casa, por volta das 23h.
Douglas disse que saía para buscar a companheira, mãe da criança, no trabalho, quando se deparou com a situação.
A irmã de Ana Alice, que voltava da igreja, ajudou a socorrer a menina. No mesmo dia, a criança foi transferida para Ribeirão Preto.
De acordo com o delegado, o padrasto concordou em fornecer amostras de sangue para comparar com o material genético encontrado no corpo de Ana Alice. Ele está preso temporariamente e é o principal suspeito do crime.
Também de acordo com o delegado, a polícia investiga um outro suspeito, que não teve a identidade divulgada.
Ana Alice Santos França, de 11 anos, morreu após dar entrada no HC de Ribeirão Preto, SP — Foto: Redes Sociais
Fonte: g1