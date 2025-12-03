A irmã de Ana Alice, que voltava da igreja, ajudou a socorrer a menina. No mesmo dia, a criança foi transferida para Ribeirão Preto.

De acordo com o delegado, o padrasto concordou em fornecer amostras de sangue para comparar com o material genético encontrado no corpo de Ana Alice. Ele está preso temporariamente e é o principal suspeito do crime.

Também de acordo com o delegado, a polícia investiga um outro suspeito, que não teve a identidade divulgada.

Ana Alice Santos França, de 11 anos, morreu após dar entrada no HC de Ribeirão Preto, SP — Foto: Redes Sociais

Fonte: g1