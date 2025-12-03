Após público lotar início do Natal Encantado, cidade se prepara para grande inauguração no Lago nesta sexta

A Prefeitura da Estância Turística de Batatais segue celebrando, com grande emoção e adesão do público, o Natal Encantado 2025, cuja temática “Tudo que brilha em nós é Natal” reforça a união, o afeto e a esperança que marcam este período tão especial. A programação, iniciada em 29 de novembro, já movimentou a cidade com luz, música, intervenções artísticas e momentos que encantaram moradores e visitantes.

A abertura oficial, realizada na Praça do Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, reuniu milhares de pessoas em uma noite iluminada por apresentações memoráveis, como o Coral Pingo de Luz e o show de Felipe Pacheco. No dia seguinte, a emoção continuou com a performance da Banda Musical Municipal “Dr. Washington Luís” e o show do Ventura Duo, consolidando o clima natalino no coração da cidade.

Já no dia 1º de dezembro, a chegada da tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola percorreu as ruas de Batatais, levando brilho, música e a magia do Natal para centenas de famílias.

Agora, a cidade se prepara para um dos momentos mais aguardados do calendário: a grande inauguração da iluminação do Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves”, que acontece nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro, às 19h30. O espaço, que já é um dos cartões-postais do município, se transformará em um cenário ainda mais especial, recebendo decoração temática e tornando-se ponto de encontro para celebrações e apresentações ao longo de dezembro. A noite contará também com as apresentações do Coral Projeto Cantar Batatais – Fundação José Lazzarini e do Coral Minaz, reforçando o ambiente de harmonia e encantamento.

A partir deste fim de semana, a programação segue intensa, oferecendo opções culturais para todos os públicos – de dança e música a concursos, corais e grandes eventos comunitários. Entre os destaques, está a 4ª Parada de Natal, marcada para o dia 23 de dezembro, no entorno do Lago Artificial, reunindo personagens infantis, grupos de dança, entidades e cenários iluminados que transformam a região em um espetáculo a céu aberto.

O QUE VEM POR AÍ

Sexta-feira – dia 05

19h30: Inauguração do Natal Encantado no Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves”

20h: Coral Projeto Cantar Batatais – Fundação José Lazzarini e Coral Minaz

Local: Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves”

Sábado – dia 06

Comemoração do Dia do Samba

16h – Bloco Só + 1

17h – Raiz Samba 6

18h15 – H2 Samba

19h30 – Amigos do Samba

20h45 – Galeria do Samba

22h – Salim Cipriano e banda

Local: Terminal Rodoviário “Roberto Pimenta Marques”

Domingo – dia 7

18h: Apresentação de grupos do Balé Juvenil e Baby Class do Nuapi

19h30: Apresentação das alunas de Balé Baby, Pré-Infantil e Juvenil da Escola BailArt, com o repertório “As Reverências Natalinas de 2025”

Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”

Sexta – dia 12

19h: Banda Holy Place

20h30: Coral do Casi

Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”

Sábado – dia 13

20h: 1ª Eliminatória do Concurso a “Bela Voz do Natal Encantado de Batatais”

Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”

Domingo – dia 14

18h: Apresentação de grupos do Balé Juvenil e Infantil do Nuapi

19h30: “Muh Acústico” com músicas natalinas

20h: Regiane Bendasoli

Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”

De 17 a 19 de dezembro

Carreatas Iluminadas organizadas pela ACE Batatais

Sexta-feira – dia 19

19h:

Coral da Paz

Coral Adunt Prise

Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”

Sábado – dia 20

20h: 2ª Eliminatória do Concurso a “Bela Voz do Natal Encantado de Batatais”

Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”

Domingo – dia 21

19h30: Balé Nuapi – “A magia do ballet”, com Bianca e a Maria Guiçardi

20h: Final do Concurso a “Bela Voz do Natal Encantado de Batatais”

Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”

Terça-feira – dia 23

20h: 4ª Parada de Natal da Estância Turística de Batatais (Personagens infantis, grupos de dança, entidades)

Local: Entorno do Lago Artificial