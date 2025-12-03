Prefeitura retira mais de 114 toneladas de possíveis criadouros do Aedes aegypti na campanha ‘Sextou Contra a Dengue’

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), já retirou 114,5 toneladas de materiais que poderiam se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, desde o início da campanha “Sextou Contra a Dengue”, em 17 de outubro.

A mobilização, que acontece nas manhãs de sextas-feiras, tem como foco o recolhimento de objetos inservíveis como pneus, lonas, garrafas e pratos de vasos, além da orientação aos moradores sobre a importância de manter quintais limpos. A cada semana, diferentes bairros da cidade recebem a ação da equipe multissetorial, formada por cerca de cem servidores.

Retrospectiva das ações:

17/10: Alto da Bela Vista e Castelo – 8,4 toneladas

24/10: Vila Cruzeiro e Vila Maria – 11,25 toneladas

31/10: Ouro Verde, Riachuelo e Santo Antônio – 5 toneladas

07/11: Joaquim Marinheiro, Jorge Nazar, Conj. Salim Mansur, NS Auxiliadora, Anselmo Testa e Conj. Geraldo Ferraz de Menezes – 27 toneladas

14/11: Jácomo Rampim, Francisco Pupim, Miguel Valenciano e Vila São Francisco – 37,1 toneladas

28/11: Antônio Romagnoli e Portal da Cachoeira – 25,7 toneladas

O trabalho segue de forma contínua, com o objetivo de reduzir o risco de epidemias e conscientizar a população sobre a prevenção. Segundo a Semusa, o combate ao Aedes aegypti é uma responsabilidade coletiva e a participação de cada morador é fundamental para eliminar recipientes que possam acumular água e servir de criadouro.

PRÓXIMO ‘SEXTOU’

O próximo bairro a receber a ação será o Santa Luzia, a popular Vila Lopes, na sexta-feira, 5 de dezembro, quando caminhões da Prefeitura farão o recolhimento de materiais e equipes orientarão os moradores sobre cuidados essenciais no combate ao mosquito.