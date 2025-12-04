A pesquisadora principal do estudo, Rosa Sigrist, diz que, apesar de incomum, esses eventos de “oclusão vascular” — em que o preenchimento é injetado dentro ou muito próximo de vasos sanguíneos — podem ser devastadores porque eles podem causar a morte de tecidos e deformidades faciais quando não tratados.

Os preenchimentos ou harmonizações faciais injetam substâncias geralmente usadas para tratar rugas e suavizar ou “rejuvenescer” a pele.

Às vezes elas são usadas para dar contorno ou modelar o nariz e os lábios.

As áreas ao redor do nariz são particularmente arriscadas para esse tipo de procedimento, afirma Sigrist, porque os vasos sanguíneos nasais se comunicam com partes muito importantes da cabeça.

Danos a esses vasos podem causar complicações sérias, incluindo problemas de pele, cegueira e até mesmo AVC.