Nova ação do “Emprega Mais Batatais” traz mais de 350 vagas em parceria com duas grandes empresas

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, anuncia uma nova etapa do programa Emprega Mais Batatais, reforçando o compromisso de ampliar oportunidades de trabalho e fortalecer a empregabilidade no município.

Duas grandes empresas participarão da iniciativa, disponibilizando mais de 350 vagas exclusivas para moradores de Batatais. A ação será realizada nesta segunda-feira, 8 de dezembro, a partir das 9h, no Ginásio Marinheirão, localizado no complexo do Centro de Lazer do Trabalhador, na Avenida Moacir Dias de Morais. A participação é gratuita.

As vagas contemplam candidatos com ensino fundamental completo (ou mais) e exigem idade mínima de 18 anos.

Paschoalotto – Mais de 350 vagas disponíveis

A Paschoalotto oferece 350 oportunidades para os cargos de Operador de Telesserviços e Operador de Atendimento, com cargas horárias entre 165 e 180 horas mensais. Os salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 1,7 mil, além de benefícios como vale-alimentação, vale-transporte, acesso ao Wellhub (descontos em academias e atividades físicas), day off no aniversário, programas de carreira, ambiente colaborativo e cultura voltada à inovação.

Todas as vagas são elegíveis para pessoas com deficiência e profissionais 50+.

– Documentos necessários: RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além da Carteira de Trabalho.

JBS/Seara – Oportunidades na área de produção

A JBS, por meio da unidade Seara, também participará oferecendo vagas para o setor produtivo, com atuação no período noturno.

A empresa oferece salário de R$ 2 mil, adicional noturno de 40%, restaurante na unidade, transporte fretado, planos de saúde (Unimed) e odontológico, adiantamento salarial via PicPay, seguro de vida, kit JBS e outros benefícios. As vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência.

– Documentos necessários: Carteira de Trabalho e documentos pessoais.

Programa reforça compromisso com a geração de empregos

O Emprega Mais Batatais, responsável pelo maior feirão de empregos da história da cidade e por ações contínuas de seleção, consolida-se como um dos programas mais ativos da região no incentivo à geração de renda e na conexão entre empresas e trabalhadores.