Contribua com a Campanha Natal Solidário 2025 do Fundo Social de Solidariedade

O Fundo Social de Solidariedade de Batatais está realizando a tradicional campanha de arrecadação de alimentos “Natal Solidário”, reforçando seu compromisso em proporcionar um Natal mais acolhedor e especial às famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

A campanha, que segue até 18 de dezembro, convida toda a população a colaborar e ajudar a garantir uma ceia mais digna e festiva para quem mais precisa.

Assim como nos anos anteriores, a campanha prioriza a arrecadação de itens típicos do período natalino, como panetones, chocotones, refrigerantes, leite longa vida, caixas de bombons e bolachas recheadas. A ação busca não apenas suprir necessidades alimentares, mas também levar esperança, alegria e o verdadeiro espírito de solidariedade às famílias beneficiadas.

LOCAIS DE DOAÇÃO

– Fundo Social de Solidariedade

Endereço: Rua Coronel Ovídio, 765

Telefone: (16) 3761-1644

– Teatro Municipal

Endereço: Praça Dona Carolina Zanetti Soriani, s/n