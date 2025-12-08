Ribeirão Preto mudança atendimento a crianças picadas por escorpião
Ribeirão Preto (SP) atualizou o protocolo de atendimento para acidentes com escorpiões. A partir de agora, crianças de 0 a 10 anos que sofrerem picada devem ser levadas diretamente à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE), onde passam por avaliação imediata e podem receber o soro antiescorpiônico, caso haja indicação.
Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o objetivo é encurtar o tempo entre a picada e o atendimento, etapa considerada decisiva para evitar complicações em pacientes dessa faixa etária.
Para pessoas com 11 anos ou mais, o fluxo permanece o mesmo: o atendimento inicial continua sendo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima. Só casos moderados ou graves, após avaliação médica, são encaminhados à Unidade de Emergência.
A revisão ocorre em meio ao aumento das notificações na cidade. De janeiro a outubro de 2025, foram registrados 1.531 acidentes. O avanço é favorecido pelo calor, pelo período de chuvas e pela expansão de áreas urbanizadas que servem de abrigo ao escorpião.
A Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE) fica na Rua Bernardino de Campos, 1.000, no Centro.
A orientação é buscar atendimento imediato diante de qualquer suspeita. Dor intensa, vômitos, suor excessivo e alterações nos batimentos cardíacos são sinais de alerta para atendimento urgente.
Orientações
Para reduzir o risco de acidentes, a Vigilância em Saúde orienta a população a adotar medidas preventivas como vedar ralos, frestas e tampas de caixas de gordura; evitar acúmulo de madeira, entulhos, lixo ou restos de construção; vistoriar brinquedos, mochilas e sapatos antes do uso, principalmente por crianças e manter quintais e terrenos limpos e organizados.