Ribeirão Preto (SP) atualizou o protocolo de atendimento para acidentes com escorpiões. A partir de agora, crianças de 0 a 10 anos que sofrerem picada devem ser levadas diretamente à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE), onde passam por avaliação imediata e podem receber o soro antiescorpiônico, caso haja indicação.