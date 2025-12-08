Prefeitura de Batatais reforça chamada para licitação do quiosque do Bosque Municipal

Faltando uma semana para o encerramento do prazo, a Prefeitura de Batatais reforça o convite a empresários e empreendedores interessados em participar da Concorrência Eletrônica nº 06/2025, que trata da concessão onerosa de uso do quiosque localizado no Bosque Municipal “Dr. Alberto Gaspar Gomes”.

O equipamento, recentemente inaugurado e já consolidado como um dos principais espaços de convivência da cidade, passa pela primeira oferta pública desde sua abertura oficial, em 11 de outubro.

A administração municipal destaca que o quiosque representa uma oportunidade singular para quem busca investir em um ponto de grande circulação, com potencial de fortalecer a economia local e ampliar os serviços oferecidos à população.

A primeira tentativa de concessão, realizada em julho, não recebeu propostas. Agora, com a reabertura do processo apoós a inauguração, a Prefeitura espera ampliar a participação e atrair negócios capazes de agregar valor ao bosque, hoje um dos cartões-postais urbanos mais visitados por famílias, turistas e praticantes de atividades ao ar livre.

Amparada pela Lei Municipal nº 4.088/2025, a iniciativa busca garantir que o local seja ocupado por empreendimentos que contribuam para qualificar o espaço público, diversificando opções de lazer, alimentação e conveniência aos frequentadores.

A sessão pública para recebimento e julgamento das propostas ocorrerá no dia 15 de dezembro de 2025, às 9h, com análise da Comissão de Contratação. O edital completo, bem como as orientações para participação, está disponível no portal oficial da Prefeitura (http://batatais.sp.gov.br).