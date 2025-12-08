Prefeitura informa alteração temporária no local de embarque e desembarque da Rodoviária

A Prefeitura de Batatais informa que, em razão das atividades do Natal Encantado, houve a necessidade de uma alteração temporária no ponto de embarque e desembarque de ônibus do Terminal Rodoviário.

A mudança permanece válida até o encerramento da programação natalina, em 6 de janeiro, quando o fluxo de passageiros retornará ao local habitual.

Durante esse período, o embarque e desembarque estão sendo realizados provisoriamente na área localizada na parte posterior do terminal.

O espaço foi estruturado para garantir conforto e segurança aos usuários, oferecendo bancos, cobertura e acessibilidade para pessoas com deficiência.