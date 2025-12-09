‘Dezembro Verde’ chega para reforçar a importância da conscientização contra o abandono e os maus-tratos animais

A Prefeitura de Batatais reforça seu compromisso com a proteção e o bem-estar dos animais e destaca a importância da campanha Dezembro Verde, dedicada ao combate ao abandono, à violência e aos maus-tratos contra animais domésticos e silvestres.

Criado no Estado de São Paulo pela Lei 17.343/2021, o movimento tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da adoção responsável, da castração e da denúncia de práticas criminosas, lembrando que abandonar animais é crime previsto em lei federal.

O Dezembro Verde também chama atenção para os impactos sociais e ambientais causados pelo abandono, que inclui aumento da população de animais nas ruas, risco à saúde pública e superlotação de abrigos e organizações de proteção animal.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal destaca que o Dezembro Verde é um chamado à consciência, e não apenas à comoção. “Nesse período de Natal, gestos de afeto podem levar à adoção de animais, mas sem planejamento, responsabilidade e compromisso, e o que começa como amor pode se transformar em abandono. A Secretaria lembra que a proteção animal começa antes da adoção: animal não é presente, não é objeto e jamais pode ser descartado, sendo um compromisso diário e para toda a vida”, disse Júlia Rodrigues Campos, coordenadora do Departamento de Proteção e Bem Estar Animal.

Você pode ajudar a fortalecer a campanha #DezembroVerdeBatatais de forma simples e divertida: poste fotos do seu pet nas redes sociais usando a hashtag oficial. Cada postagem ajuda a conscientizar mais pessoas sobre a importância da proteção animal, combate ao abandono e aos maus-tratos, mostrando que carinho, responsabilidade e cuidado com os animais podem e devem fazer parte do dia a dia de todos.

Para obter informações sobre proteção animal e cuidados com o meio ambiente, a população pode procurar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal, localizada na rua Arthur Lopes de Oliveira, nº 567, bairro Riachuelo. O atendimento pode ser feito pelos contatos [email protected] ou pelo telefone (16) 3761-0880.

Em casos que exigem intervenção imediata, também é possível acionar a GCM (Guarda Civil Municipal) pelo telefone 153.

Denúncias de situações que possam caracterizar maus-tratos a animais podem ser feitas de forma presencial, na Polícia Civil, situada na rua Goiás, nº 190, bairro Riachuelo, ou de forma virtual por meio da Delegacia Eletrônica da Polícia Civil (https://www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br), selecionando a opção Boletim de Ocorrência – Outros. Alternativamente, é possível utilizar a Depa (Delegacia Eletrônica de Proteção Animal) (https://www.webdenuncia.sp.gov.br/depa), uma plataforma específica para denúncias de maus-tratos, que permite o envio de informações de forma anônima ou identificada, com a possibilidade de anexar fotos e vídeos como provas.