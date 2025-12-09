Vacina contra a dengue do Butantan: aplicação começa em janeiro com profissionais da saúde e adultos de 59 anos
O Ministério da Saúde anunciou, nesta terça-feira (9), a estratégia de imunização contra a dengue com a nova vacina do Instituto Butantan, o primeiro imunizante de dose única do mundo, produzido 100% no Brasil. O primeiro lote, com 1,3 milhão de doses, será ofertado exclusivamente pelo SUS a partir de 2026.
A campanha começará por grupos prioritários definidos após análise técnica e perfil epidemiológico. Segundo o ministério, terão preferência:
- Trabalhadores da Atenção Primária de todo o país;
- Adultos de 50 a 59 anos, começando pelos mais velhos e ampliando gradualmente para outras idades.
A vacina protege contra os quatro sorotipos do vírus e será destinada inicialmente aos profissionais que atuam diretamente na rede básica de saúde. À medida que houver aumento da produção e ampliação das doses entregues, a imunização avançará para o público geral.
“A sugestão feita pelos especialistas”, disse o ministro, “e que vai ser adotada pelo Ministério da Saúde, é começar a vacinação nos mais idosos e depois descer para os mais jovens.”
Desde 2024, o Brasil aplica uma outra vacina contra dengue pelo SUS, destinada ao grupo de 10 a 14 anos. Mais de 7,4 milhões de doses já foram aplicadas neste público. O ministro destacou que a vacina japonesa continuará sendo usada para imunizar adolescentes.
“Nada muda na vacinação da dengue. Vamos continuar com a estratégia atual: a vacina internacional para o público mais jovem e a vacina do Butantan para 15 a 59 anos, começando gradualmente dos mais idosos aos mais jovens.”
Já sobre as crianças de até 10 anos, o ministro informou não haver, no momento, previsão por parte do Butantan de ampliar o estudo para esta faixa etária.
A pasta informou ainda que parte das doses será usada para avaliar o impacto da vacinação em Botucatu, no interior paulista, onde cerca de 50% da população de 15 a 59 anos deverá ser vacinada devido à predominância do sorotipo DENV-3 na região. Outros municípios com circulação semelhante do vírus também podem ser incluídos.
Segundo a Anvisa, a vacina alcançou 74,7% de eficácia contra dengue sintomática em pessoas de 12 a 59 anos e 89% de proteção contra casos graves.
Mesmo com a redução de 75% nos casos de dengue em 2025, o Ministério da Saúde reforçou que medidas de prevenção continuam essenciais, como remoção de recipientes que acumulam água, uso de telas e limpeza de reservatórios.
Vacina da dengue do Butantan. — Foto: Governo de São Paulo/Divulgação