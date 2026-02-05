Ponte sobre o Rio Grande entre MG e SP será totalmente interditada após trincas em pilar; veja rotas alternativas
A ponte sobre o Rio Grande, que liga Conceição das Alagoas (MG) e Miguelópolis (SP), será totalmente interditada a partir de 18h de quinta-feira (5), segundo o Corpo de Bombeiros. Desde terça-feira (3), o tráfego estava restrito a veículos de até quatro toneladas após trincas serem encontradas em um dos pilares da estrutura.
A interdição ocorreu após nova vistoria realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), Defesa Civil e bombeiros. Segundo a atualização, a medida foi adotada de forma preventiva para segurança dos usuários.
O tráfego através da estrutura permanecerá interditado até que os pareceres técnicos sejam concluídos e as intervenções necessárias sejam concluídas.
Trincas em pilar
A ponte passa sobre o Rio Grande e fica entre as rodovias AMG-2540 e SP-413, ligando os municípios de Conceição das Alagoas (MG) e Miguelópolis (SP). Inspeção realizada pelo DER de Uberlândia constatou trincas grandes e restringiu o tráfego na estrutura na terça-feira (3).
No mesmo dia, a Defesa Civil de Conceição das Alagoas informou que também realizou uma vistoria no local para a elaboração de um relatório inicial sobre a situação da ponte. Segundo o órgão, o documento ainda está em fase de elaboração e foi apresentado na quarta-feira, durante uma reunião conjunta entre representantes de Minas Gerais e São Paulo.
Com 540 metros de extensão e 7,84 metros de largura, a ponte foi construída em 1974 por uma usina da região e não pertence oficialmente ao DER-MG.
Com a interdição total das ponte, os motoristas devem seguir por rotas alternativas, conforme orientação do DER-MG.
- Seguir pela MG-427 até Planura, depois acessar a BR-364, que ao entrar em São Paulo passa a se chamar SP-326. O trajeto segue até Barretos e, em seguida, pela SP-425 até Guaíra.
- Pela MG-427, no sentido Uberaba, acessar a BR-050 até Delta. Após cruzar a divisa entre Minas Gerais e São Paulo, continuar pela SP-330 em direção a Ituverava e, de lá, acessar a SP-385 até Miguelópolis.
