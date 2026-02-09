A vacina começou a ser aplicada em fevereiro de 2024 e é destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos — faixa etária que concentra um dos maiores números de internações por dengue, atrás apenas dos idosos, grupo para o qual o imunizante ainda não foi liberado pela Anvisa.

O esquema é composto por duas doses, com intervalo de três meses. Segundo o Ministério da Saúde, o ideal é que a cobertura esteja sempre acima de 90%. Nas principais cidades da região, no entanto, os índices estão bem distantes desta meta.

Considerando os dados de Ribeirão Preto (SP), Franca (SP), Sertãozinho (SP) e Barretos (SP), a média regional é de 55,3% para a primeira dose e de apenas 27,7% para a segunda, o que mostra que pouco mais da metade do público-alvo iniciou a vacinação e menos de um terço completou o esquema vacinal.

Ribeirão Preto é a cidade com a maior cobertura da primeira dose, mas tem uma queda grande quando se olha para a segunda aplicação. Franca aparece logo em seguida, também com diferença expressiva entre quem tomou a primeira dose e quem voltou para completar a vacinação.