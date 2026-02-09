Prefeitura lança centros de formação esportiva de Judô e de Esportes Equestres

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realizou na última sexta-feira, 6 de fevereiro, o lançamento oficial do Centro de Formação Esportiva de Judô Batatais e do Centro de Formação de Esportes Equestres Batatais. O evento marcou mais um importante avanço no fortalecimento do esporte e na promoção da inclusão social no município.

A cerimônia aconteceu no Teatro Municipal “Fausto Bellini Degani” e contou com a presença da secretária de Esportes do Estado de São Paulo, Coronel Helena Reis, além do prefeito Juninho Gaspar, do vice Dr. Ricardinho Mele, vereadores, autoridades locais e regionais e representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Os novos centros são resultado da articulação da administração municipal junto à Secretaria de Esportes do Estado e colocam Batatais em posição de destaque: entre os 645 municípios do Estado de São Paulo, apenas 24 foram contemplados com Centros de Formação Esportiva, e Batatais recebeu dois, nas modalidades judô e esportes equestres.

Durante a solenidade, a secretária estadual Coronel Helena Reis destacou que a iniciativa busca fortalecer modalidades tradicionais, como o judô – esporte que já trouxe importantes conquistas para o município – e, ao mesmo tempo, democratizar o acesso a práticas esportivas consideradas de elite, como o equestre. Segundo ela, o esporte é uma ferramenta fundamental para a inclusão social, contribuindo com a educação, auxiliando na segurança pública e afastando crianças e adolescentes das ruas e das drogas.

O prefeito Juninho destacou que os centros vão muito além do treinamento esportivo. Segundo ele, a proposta não se restringe apenas a revelar atletas, mas, sobretudo, contribuir para a formação de cidadãos, promovendo valores e impactando positivamente a vida das pessoas por meio do esporte. O Centro de Formação de Judô vai iniciar suas atividades em breve, com seletivas voltadas à identificação de novos talentos, enquanto o projeto de esportes equestres já está em fase de implantação.

O prefeito também agradeceu ao governador Tarcísio de Freitas e à secretária Coronel Helena Reis, destacando que os novos centros representam um grande avanço para o esporte e para as famílias batataenses, ampliando oportunidades, especialmente para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Esportes e Lazer de Batatais, por meio do telefone (16) 3662-6108.