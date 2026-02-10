O Camarote Vip Folia estará disponível nos dias de desfiles das escolas de samba no setor final da passarela do samba. No sábado, 14 de fevereiro, o espaço receberá o público para acompanhar o Desfile Oficial, com a participação das escolas Unidos do Morro, Acadêmicos do Samba, Unidos da Liberdade e Castelo. Já na segunda-feira, 16 de fevereiro, o camarote funcionará durante o Desfile das Campeãs, reunindo novamente as quatro agremiações.

Os ingressos são individuais e, na compra do ingresso para o sábado você ganha o acesso no Desfile das Campeãs. O valor é de R$ 100, e garante acesso a uma área exclusiva, com vista privilegiada dos desfiles. A abertura do camarote será às 20h.

É importante destacar que o ingresso do Camarote Vip Folia não inclui vaga de estacionamento e não é permitida a entrada de cooler nesse espaço. As vendas estão sendo realizadas diretamente na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

OUTRAS OPÇÕES

Além do Camarote Vip Folia, seguem à venda os camarotes tradicionais do sambódromo, com valor de R$ 2.500, capacidade para até 12 pessoas e direito a duas vagas de estacionamento, oferecendo uma opção ideal para grupos que desejam curtir o Carnaval com ainda mais comodidade.

Reforçando o caráter democrático do evento, a Prefeitura destaca que a entrada nas arquibancadas é gratuita em todos os dias, permitindo que toda a população e visitantes possam prestigiar os desfiles.

O Batatais Folia 2026 contará ainda com atrações musicais no palco principal e a animação dos tradicionais blocos de rua, prometendo mais uma edição marcada pela alegria, pela cultura e pela força do samba no interior paulista.

Para mais informações e compra de camarotes, os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada na praça Cônego Joaquim Alves, nº 147, ou entrar em contato pelo telefone (16) 99201-7361.