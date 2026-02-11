Com o objetivo de assegurar que todos aproveitem o evento com tranquilidade e segurança, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo divulga orientações importantes sobre o que é permitido e o que não será autorizado durante os dias de festividade.

O que é permitido no Batatais Folia 2026

Curtir o Carnaval com alegria, respeito e espírito carnavalesco



Utilizar fantasias, adereços e roupas coloridas



Levar celular e registrar os melhores momentos do evento



Levar copos de uso pessoal, desde que não sejam de vidro



Circular livremente pelas áreas autorizadas



Aproveitar as atrações do palco, os blocos carnavalescos e os desfiles das escolas de samba



Denunciar qualquer situação suspeita à organização ou à equipe de segurança



O que não é permitido

Entrada de coolers, caixas térmicas, isopores, baldes ou sacolões de bebidas nas arquibancadas



Garrafas de vidro, objetos cortantes ou perfurantes



Armas, fogos de artifício ou outros materiais perigosos



Porte ou consumo de drogas ilícitas



Entrar com animais domésticos



Prática de violência ou qualquer ato de desrespeito



Lembre-se sempre: não dirija sob efeito de álcool



A Prefeitura de Batatais reforça que a segurança do público é prioridade e conta com a colaboração de todos para que o Carnaval seja marcado apenas por momentos positivos. A orientação é que os foliões aproveitem a festa de forma consciente, respeitando as normas e cuidando uns dos outros.