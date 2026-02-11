Batatais Folia divulga orientações para garantir um Carnaval seguro e organizado

Publicado em por Administrador

Batatais se prepara para viver mais uma grande edição do seu tradicional Carnaval. Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, o Batatais Folia 2026 promete reunir foliões, moradores e turistas para celebrar a festa com muita música, alegria e cultura popular.

Com o objetivo de assegurar que todos aproveitem o evento com tranquilidade e segurança, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo divulga orientações importantes sobre o que é permitido e o que não será autorizado durante os dias de festividade.
O que é permitido no Batatais Folia 2026
    • Curtir o Carnaval com alegria, respeito e espírito carnavalesco
    • Utilizar fantasias, adereços e roupas coloridas
    • Levar celular e registrar os melhores momentos do evento
    • Levar copos de uso pessoal, desde que não sejam de vidro
    • Circular livremente pelas áreas autorizadas
    • Aproveitar as atrações do palco, os blocos carnavalescos e os desfiles das escolas de samba
    • Denunciar qualquer situação suspeita à organização ou à equipe de segurança
O que não é permitido
    • Entrada de coolers, caixas térmicas, isopores, baldes ou sacolões de bebidas nas arquibancadas
    • Garrafas de vidro, objetos cortantes ou perfurantes
    • Armas, fogos de artifício ou outros materiais perigosos
    • Porte ou consumo de drogas ilícitas
    • Entrar com animais domésticos
    • Prática de violência ou qualquer ato de desrespeito
    • Lembre-se sempre: não dirija sob efeito de álcool
A Prefeitura de Batatais reforça que a segurança do público é prioridade e conta com a colaboração de todos para que o Carnaval seja marcado apenas por momentos positivos. A orientação é que os foliões aproveitem a festa de forma consciente, respeitando as normas e cuidando uns dos outros.

 

Comentários

Captha *