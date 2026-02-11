Batatais Folia divulga orientações para garantir um Carnaval seguro e organizado
Batatais se prepara para viver mais uma grande edição do seu tradicional Carnaval. Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, o Batatais Folia 2026 promete reunir foliões, moradores e turistas para celebrar a festa com muita música, alegria e cultura popular.
Com o objetivo de assegurar que todos aproveitem o evento com tranquilidade e segurança, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo divulga orientações importantes sobre o que é permitido e o que não será autorizado durante os dias de festividade.
O que é permitido no Batatais Folia 2026
-
- Curtir o Carnaval com alegria, respeito e espírito carnavalesco
-
- Utilizar fantasias, adereços e roupas coloridas
-
- Levar celular e registrar os melhores momentos do evento
-
- Levar copos de uso pessoal, desde que não sejam de vidro
-
- Circular livremente pelas áreas autorizadas
-
- Aproveitar as atrações do palco, os blocos carnavalescos e os desfiles das escolas de samba
-
- Denunciar qualquer situação suspeita à organização ou à equipe de segurança
O que não é permitido
-
- Entrada de coolers, caixas térmicas, isopores, baldes ou sacolões de bebidas nas arquibancadas
-
- Garrafas de vidro, objetos cortantes ou perfurantes
-
- Armas, fogos de artifício ou outros materiais perigosos
-
- Porte ou consumo de drogas ilícitas
-
- Entrar com animais domésticos
-
- Prática de violência ou qualquer ato de desrespeito
-
- Lembre-se sempre: não dirija sob efeito de álcool
A Prefeitura de Batatais reforça que a segurança do público é prioridade e conta com a colaboração de todos para que o Carnaval seja marcado apenas por momentos positivos. A orientação é que os foliões aproveitem a festa de forma consciente, respeitando as normas e cuidando uns dos outros.