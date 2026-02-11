Até então, o imunizante já era aprovado para prevenir cânceres do colo do útero, da vulva, da vagina e do ânus, além de lesões pré-cancerosas (alterações celulares que podem evoluir para câncer), verrugas genitais e infecções persistentes causadas pelo vírus.

Com a nova indicação, a proteção passa a incluir também tumores que atingem a orofaringe —região que engloba parte da garganta, como base da língua e amígdalas— além de outros cânceres de cabeça e pescoço relacionados aos tipos oncogênicos do HPV, ou seja, aqueles com maior potencial de provocar transformação maligna nas células.

Por que a vacina pode prevenir esses cânceres?

Segundo a Anvisa, a ampliação da indicação se baseia na prevenção da infecção persistente pelos tipos de HPV considerados oncogênicos, reconhecidos como os principais causadores desses tumores.

A agência também considerou evidências que demonstram resposta imunológica robusta contra esses tipos virais após a vacinação. A infecção persistente pelo HPV é um dos fatores centrais para o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer ao longo dos anos.

Quem deve se vacinar

A autorização contempla pessoas de 9 a 45 anos. O ideal, segundo especialistas e autoridades de saúde, é que a vacinação ocorra antes do início da vida sexual, já que o HPV é transmitido principalmente por meio de relações sexuais.

Mesmo assim, a imunização em faixas etárias mais amplas pode trazer benefícios, especialmente para quem ainda não teve contato com os tipos virais cobertos pela vacina.

O que é o HPV

O papilomavírus humano é um grupo de vírus bastante comum e transmitido principalmente por contato sexual. Existem dezenas de subtipos; alguns causam verrugas, enquanto outros estão associados ao desenvolvimento de câncer.