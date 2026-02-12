Toffoli admite ser sócio de empresa que vendeu resort e nega amizade ou pagamentos de Vorcaro

Publicado em por Administrador

O gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STFDias Toffoli divulgou nesta quinta-feira (12) uma nota pública em que esclarece sua participação societária na empresa Maridt e nega ter qualquer relação pessoal ou financeira com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, alvo de investigações da Polícia Federal.

O ministro, que é relator da investigação sobre o Master no STF, admitiu que integra o quadro societário da Maridt, mas que a administração da empresa é feita por parentes.

A nota afirma ainda que essa condição é permitida pela Lei Orgânica da Magistratura (Loman), que veda apenas que magistrados exerçam atos de gestão (leia mais abaixo).

Comentários

Captha *