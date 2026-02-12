Batatais Folia 2026

A contagem regressiva começou! Sexta-feira o Batatais Folia 2026 toma conta da cidade com muita alegria, samba no pé, blocos e energia contagiante!

Prepare a fantasia, reúna os amigos e venha viver a maior festa popular do país na nossa Estância Turística!

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA-FEIRA | 13 de fevereiro Bloco de Rua 19h30 – Que Bloco é Esse? Concentração: Bairro Riachuelo, nas proximidades do Bar do Calila Destino: Sambódromo “Carlos Henrique Cândido Alves” 22h – Bloco da Bilinha Local: Sambódromo

SÁBADO | 14 de fevereiro – DESFILE OFICIAL DAS ESCOLAS DE SAMBA A partir das 21h Local: Sambódromo As escolas Unidos do Morro, Acadêmicos do Samba, Unidos da Liberdade e Castelo desfilam em caráter competitivo, com julgamento em 9 quesitos.

ENREDOS 2026 Castelo – Com Alegria, samba e emoção, Castelo canta a Rapunzel do Sertão Unidos da Liberdade – As Mãos Negras de Angola – Luta, Riqueza, Crença e Tambor Acadêmicos do Samba – No Xirê das Yabás! Preto Velho cultua as mães negras ancestrais Unidos do Morro – Troco, Trambique e Tecnologia: Um País Chamado Brasil

DOMINGO | 15 de fevereiro 16h – Bloco Só Mais Um Concentração: Praça do Batatais Futebol Clube Destino: Lago Shows Musicais Local: Sambódromo “Carlos Henrique Cândido Alves” 20h30 – Salim & Banda 23h30 – Banda Balaco

SEGUNDA-FEIRA | 16 de fevereiro 21h – Desfile das Campeãs Local: Sambódromo

TERÇA-FEIRA | 17 de fevereiro 15h – Matinê com Que Bloco é Esse? Shows de Encerramento 19h – Galeria do Samba 22h – Banda Romeu e Julieta Local: Sambódromo

SAMBÓDROMO Arquibancadas com entrada gratuita Camarotes à venda(16) 99201-7361 Estrutura preparada CORTE DO CARNAVAL 2026