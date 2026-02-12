Batatais Folia 2026
A contagem regressiva começou! Sexta-feira o Batatais Folia 2026 toma conta da cidade com muita alegria, samba no pé, blocos e energia contagiante!
Prepare a fantasia, reúna os amigos e venha viver a maior festa popular do país na nossa Estância Turística!
PROGRAMAÇÃO:
SEXTA-FEIRA | 13 de fevereiro
Bloco de Rua
19h30 – Que Bloco é Esse?
Concentração: Bairro Riachuelo, nas proximidades do Bar do Calila
Destino: Sambódromo “Carlos Henrique Cândido Alves”
22h – Bloco da Bilinha
Local: Sambódromo
SÁBADO | 14 de fevereiro – DESFILE OFICIAL DAS ESCOLAS DE SAMBA
A partir das 21h
Local: Sambódromo
As escolas Unidos do Morro, Acadêmicos do Samba, Unidos da Liberdade e Castelo desfilam em caráter competitivo, com julgamento em 9 quesitos.
ENREDOS 2026
Castelo – Com Alegria, samba e emoção, Castelo canta a Rapunzel do Sertão
Unidos da Liberdade – As Mãos Negras de Angola – Luta, Riqueza, Crença e Tambor
Acadêmicos do Samba – No Xirê das Yabás! Preto Velho cultua as mães negras ancestrais
Unidos do Morro – Troco, Trambique e Tecnologia: Um País Chamado Brasil
DOMINGO | 15 de fevereiro
16h – Bloco Só Mais Um
Concentração: Praça do Batatais Futebol Clube
Destino: Lago
Shows Musicais
Local: Sambódromo “Carlos Henrique Cândido Alves”
20h30 – Salim & Banda
23h30 – Banda Balaco
SEGUNDA-FEIRA | 16 de fevereiro
21h – Desfile das Campeãs
Local: Sambódromo
TERÇA-FEIRA | 17 de fevereiro
15h – Matinê com Que Bloco é Esse?
Shows de Encerramento
19h – Galeria do Samba
22h – Banda Romeu e Julieta
Local: Sambódromo
SAMBÓDROMO
Arquibancadas com entrada gratuita
Camarotes à venda (16) 99201-7361
Estrutura preparada
CORTE DO CARNAVAL 2026
Rainha: Maria Luiza Almeida Marcelo
Rei Momo: Jeferson José da Silva
Princesas: Tauana Caroline Cipriano e Janaína Elisabete dos Santos