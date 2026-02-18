Batatais inicia vacinação contra a dengue para profissionais da Atenção Primária à Saúde
A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), informa que já teve início a vacinação contra a dengue com a vacina atenuada desenvolvida pelo Instituto Butantan, conforme diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
Segundo a Semusa, neste primeiro momento, em razão do recebimento de quantitativo limitado de doses, a estratégia de imunização seguirá critérios técnicos definidos pelas autoridades de saúde. A vacinação será destinada inicialmente aos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS), começando pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), que atuam diretamente nas ações de prevenção, monitoramento e controle da doença no município.
Na sequência, a imunização será ampliada aos demais profissionais da APS com idade entre 55 e 59 anos, seguindo posteriormente a ordem decrescente de faixa etária, conforme disponibilidade de doses.
A vacina é indicada para pessoas com idade entre 15 e 59 anos. No entanto, neste momento, ainda não há doses disponíveis para o restante da população. A ampliação do público-alvo ocorrerá de forma gradual, de acordo com o envio de novas remessas pelo Governo do Estado e orientações técnicas atualizadas.
A Semusa reforça que a definição dos grupos prioritários segue critérios epidemiológicos e técnicos, com o objetivo de garantir maior proteção aos profissionais que estão na linha de frente do enfrentamento à dengue.
A população deve acompanhar os canais oficiais da Prefeitura para informações atualizadas sobre a ampliação da vacinação, cronograma e locais de aplicação.
Crianças e adolescentes podem ser vacinados, mas com imunizante do laboratório Takeda
A Semusa segue também oferecendo a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias. A imunização está disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.
A vacina disponibilizada é a vacina dengue (atenuada), do laboratório Takeda, indicada para crianças e adolescentes dentro da faixa etária estabelecida, independentemente de infecção prévia por dengue, ou seja, tanto para soropositivos quanto para soronegativos.
O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas, sendo fundamental que o público-alvo complete o ciclo para garantir a eficácia da imunização.