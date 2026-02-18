Batatais inicia vacinação contra a dengue para profissionais da Atenção Primária à Saúde

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), informa que já teve início a vacinação contra a dengue com a vacina atenuada desenvolvida pelo Instituto Butantan, conforme diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Segundo a Semusa, neste primeiro momento, em razão do recebimento de quantitativo limitado de doses, a estratégia de imunização seguirá critérios técnicos definidos pelas autoridades de saúde. A vacinação será destinada inicialmente aos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS), começando pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), que atuam diretamente nas ações de prevenção, monitoramento e controle da doença no município.

Na sequência, a imunização será ampliada aos demais profissionais da APS com idade entre 55 e 59 anos, seguindo posteriormente a ordem decrescente de faixa etária, conforme disponibilidade de doses.

A vacina é indicada para pessoas com idade entre 15 e 59 anos. No entanto, neste momento, ainda não há doses disponíveis para o restante da população. A ampliação do público-alvo ocorrerá de forma gradual, de acordo com o envio de novas remessas pelo Governo do Estado e orientações técnicas atualizadas.

A Semusa reforça que a definição dos grupos prioritários segue critérios epidemiológicos e técnicos, com o objetivo de garantir maior proteção aos profissionais que estão na linha de frente do enfrentamento à dengue.

A população deve acompanhar os canais oficiais da Prefeitura para informações atualizadas sobre a ampliação da vacinação, cronograma e locais de aplicação.

Crianças e adolescentes podem ser vacinados, mas com imunizante do laboratório Takeda