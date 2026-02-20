Prefeitura de Batatais reforça importância da denúncia formal em casos de maus-tratos a animais

A Prefeitura da Estância Turística de Batatais, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Proteção Animal, reforça à população a importância da denúncia formal em casos de maus-tratos e abandono de animais.

Nas últimas semanas, o município tem registrado aumento de relatos divulgados nas redes sociais. Embora as publicações gerem mobilização e indignação, é fundamental destacar que apenas a denúncia oficial permite a atuação das autoridades e a responsabilização dos envolvidos.

De acordo com a legislação brasileira, maus-tratos contra animais é crime, sujeito a multa e reclusão. Para que haja investigação, é indispensável o registro formal da ocorrência.

Como Denunciar

A população pode denunciar de diferentes formas:

Presencialmente, na Polícia Civil, localizada na Rua Goiás, nº 190, bairro Riachuelo;

Online, por meio da Delegacia Eletrônica da Polícia Civil de São Paulo, selecionando a opção “Boletim de Ocorrência – Outros”;

Pela Depa (Delegacia Eletrônica de Proteção Animal), plataforma específica para casos de maus-tratos, que permite o envio de informações com fotos e vídeos e possibilita a denúncia anônima ou identificada; Clique aqui

Em situações que exijam intervenção imediata, a Guarda Civil Municipal de Batatais pode ser acionada pelo telefone 153 e a Polícia Militar pelo 190.

Denúncia formal é essencial

Compartilhar informações nas redes sociais ajuda na conscientização, mas não substitui o boletim de ocorrência ou a denúncia nos canais oficiais. Sem o registro formal, não há abertura de investigação.

A Prefeitura reforça que proteger os animais é um dever coletivo e que a participação ativa da população, por meio da denúncia responsável, é fundamental para combater o abandono e os maus-tratos no município.

Denunciar é um ato de cidadania.

Mais informações