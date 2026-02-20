Prefeitura reforça equipe médica na UPA para garantir agilidade nos atendimentos em período de maior demanda

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde), informa à população que o cuidado com a saúde é prioridade em qualquer hora do dia. Diante do aumento no fluxo de atendimentos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), medidas já foram adotadas para garantir organização, agilidade e qualidade na assistência prestada.

Nos últimos dias, a UPA registrou crescimento no número de atendimentos, característica comum deste período, o que impacta diretamente na dinâmica do serviço. Os horários de maior fluxo estão concentrados entre 7h e 10h e 12h e 20h, momentos em que o volume de pacientes é mais elevado e pode influenciar no tempo de espera.

Para assegurar um atendimento mais eficiente, a Semusa ampliou a escala médica, com reforço na equipe das 12h às 0h, período estratégico para atender à maior demanda registrada.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Bruna Toneti, a iniciativa busca manter a organização dos atendimentos e garantir assistência adequada a todos que necessitam do serviço. “Cuidar das pessoas é nossa missão diária, e estamos atentos para garantir que cada cidadão receba atendimento com qualidade, respeito e no tempo adequado, abrangendo também os períodos de maior movimento”, disse.

Orientações à população

A Secretaria de Saúde reforça ainda a importância do uso consciente da rede pública de saúde. A *UPA* deve ser procurada somente em casos de urgência e emergência. Para situações leves ou de menor gravidade, a orientação é que a população busque a *UBS* (Unidade Básica de Saúde) de seu bairro, referência para atendimentos eletivos e acompanhamento contínuo.

Cuidar da saúde da população é compromisso permanente da Administração Municipal, que segue atenta às demandas e trabalhando para oferecer um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente.