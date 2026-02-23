Por orientação médica, a estreia da peça “A Sabedoria dos Pais” em São Paulo, inicialmente prevista para o dia 26 no Teatro Bradesco, foi adiada para 5 de março. De acordo com a assessoria de imprensa do artista, ele precisa evitar atividades físicas e esforço nas próximas semanas, mas está se recuperando bem.

“No geral está muito bem. No sábado, já foi ao teatro assistir ao espetáculo ‘Simplesmente Eu, Clarice Lispector’, com Beth Goulart”, diz comunicado.

O cancelamento de apresentações previstas para o próximo fim de semana foi comunicado no domingo (22) pela produção do espetáculo “A Sabedoria dos Pais”. O público que já havia adquirido ingressos será contatado pela equipe de bilheteria para efetuar a troca ou receber orientações sobre outros procedimentos.