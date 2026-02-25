Obesidade sobe 118% no país
A prevalência da obesidade no Brasil saltou 118% no Brasil de 2006 a 2024, chegando a uma proporção de 1 a cada 4 adultos no país (25,7%), mostraram os novos dados da pesquisa Vigitel, levantamento anual conduzido pelo Ministério da Saúde. Considerando o sobrepeso, quando o índice de massa corporal (IMC) ultrapassa 25 kg/m², a alta foi de 46,9%, e o quadro agora acomete a maioria dos brasileiros (62,6%).
A alta de ambos os casos foi mais acentuada entre aqueles de 25 a 34 anos, mulheres e indivíduos com ensino médio completo e superior incompleto. Os números colocam o país em um cenário acima da média global. Segundo dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 16% dos adultos têm obesidade no planeta, e 43% têm sobrepeso.
A Vigitel é um inquérito que ouve apenas as capitais brasileiras, mas dados de 2025 do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), baseados nos atendimentos na atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS), mostram um cenário ainda mais preocupante. De acordo com os números, extraídos pelo GLOBO, 36,3% dos brasileiros adultos atendidos no ano passado tinham obesidade, e 70,9% estavam acima do peso.
Dentre os estados, Rio Grande do Sul lidera o ranking, com 42% dos adultos com obesidade, seguido por Rio de Janeiro, com 40,6%. Na outra ponta, estão Maranhão, com um percentual de 26,8%, e Piauí, com 29,5%.
Fonte: O Globo