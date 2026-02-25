Casarão Arte e Café abre oportunidade para artesãos com loja colaborativa em Batatais

A Secretaria de Cultura e Turismo de Batatais informa que estão abertas, até o dia 28 de fevereiro, sábado, as inscrições para cadastramento de artesãos interessados em participar da Loja Colaborativa do Casarão Arte & Café. O espaço, localizado na rua Celso Garcia, nº 186, no Centro, é destinado à exposição e comercialização de produtos autorais, fortalecendo o artesanato local e a economia criativa do município.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a visibilidade dos produtores independentes e valorizar o trabalho autoral desenvolvido em Batatais, promovendo a conexão entre artistas, empreendedores e a comunidade.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem preencher um formulário com informações sobre a marca, dados de contato, redes sociais e uma breve apresentação dos produtos, além de encaminhar fotos dos trabalhos autorais. O cadastramento é etapa obrigatória e não garante a seleção, que será realizada mediante análise criteriosa das informações enviadas.

Entre os principais critérios avaliados estão a originalidade, a qualidade e a apresentação das peças, bem como o caráter autoral das marcas, considerando a proximidade do artesão com o processo de criação e produção.

A Loja Colaborativa do Casarão Arte & Café consolida-se como importante vitrine do talento artesanal de Batatais, contribuindo para o fortalecimento do setor cultural e turístico da cidade.