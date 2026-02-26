Maior exposição de orquídeas do interior paulista acontece em Batatais e reúne mais de 3,5 mil plantas

Batatais se prepara para receber um dos eventos mais aguardados por amantes da natureza e da jardinagem: a 47ª Exposição de Orquídeas, reconhecida como uma das maiores do Estado de São Paulo. A mostra será realizada entre os dias 6 e 8 de março, no Ginásio de Esportes do Claretiano – Centro Universitário, com entrada gratuita.

Consolidada ao longo de décadas, a exposição chega a mais uma edição reafirmando seu protagonismo no cenário regional. Ao todo, serão apresentadas mais de 3,5 mil plantas, entre espécies raras, híbridos e exemplares premiados, que chamam a atenção pela diversidade de cores, formas e tamanhos.

O evento contará com a participação de expositores dos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás, promovendo um importante intercâmbio entre produtores, colecionadores e admiradores da orquidofilia. Além da visitação, o público poderá adquirir orquídeas e produtos específicos para o cultivo das plantas.

Entre as novidades desta edição, destaca-se a presença de produtores de abelhas sem ferrão, que compartilharão conhecimentos sobre polinização e sustentabilidade, além da participação da Apae Rural, que apresentará seu viveiro de mudas, agregando valor social à programação.

Outro atrativo será a comercialização de produtos do artesanato local, valorizando os talentos de Batatais e fortalecendo a economia criativa do município. O evento também contará com praça de alimentação, garantindo conforto e uma experiência completa aos visitantes durante os três dias de programação.

Local: Ginásio de Esportes do Claretiano

Rua Dom Bosco, 390 – Castelo – Batatais/SP

Horários:

Sexta-feira (06/03): das 8h às 22h

Sábado (07/03): das 8h30 às 21h

Domingo (08/03): das 8h30 às 16h

Promovida pela Associação Batataense de Orquidófilos, a exposição conta com a parceria da Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, reforçando o compromisso com o fortalecimento do calendário cultural e turístico da cidade.

A expectativa é de grande público em mais uma edição que promete encantar pela beleza, variedade e qualidade das orquídeas expostas, reunindo natureza, conhecimento, cultura e lazer em um único espaço.