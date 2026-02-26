Projeto Guri abre edital para contratação de Coordenador de Polo em Batatais
A Secretaria de Cultura e Turismo de Batatais informa que a Santa Marcelina Cultura publicou o Edital nº 1542/2026 para o processo seletivo interno e externo que visa preencher a função de Coordenador(a) de Polo no Projeto Guri, unidade de Batatais, vinculada à Regional Ribeirão Preto.
As inscrições devem ser realizadas até 1º de março de 2026, às 22h, exclusivamente pelo site da instituição.
Sobre a vaga
Cargo: Coordenador(a) de Polo
Local: Polo Batatais
Regime: CLT
Carga horária: 20 horas semanais
Salário: R$ 1.790,70
Benefícios: vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida e assistência médica (opcional)
Requisitos
Entre os requisitos obrigatórios estão:
Ensino médio completo
Experiência em processos administrativos
Conhecimento básico de Pacote Office
Para candidatos externos, é exigida experiência mínima de 6 meses em função semelhante
Principais atribuições
O profissional será responsável por:
Gerir a equipe e as atividades operacionais do polo
Divulgar o projeto na comunidade
Organizar eventos
Conduzir matrículas e rematrículas
Controlar o patrimônio da unidade
Articular parcerias e acompanhar indicadores do programa
Etapas do processo seletivo
O processo terá três fases eliminatórias:
Análise de currículos
Entrevista com Gestão Estratégica de Pessoas
Entrevista com a liderança, redação e teste de Excel
O resultado final está previsto para 19 de março de 2026.
Como participar
Os interessados devem acessar o edital completo e realizar a inscrição pelo link:
https://www.santamarcelinacultura.org.br/trabalhe_conosco/coordenadora-de-polo-polo-batatais-regional-ribeirao-preto-2/