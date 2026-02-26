Projeto Guri abre edital para contratação de Coordenador de Polo em Batatais

A Secretaria de Cultura e Turismo de Batatais informa que a Santa Marcelina Cultura publicou o Edital nº 1542/2026 para o processo seletivo interno e externo que visa preencher a função de Coordenador(a) de Polo no Projeto Guri, unidade de Batatais, vinculada à Regional Ribeirão Preto.

As inscrições devem ser realizadas até 1º de março de 2026, às 22h, exclusivamente pelo site da instituição.

Sobre a vaga

Cargo: Coordenador(a) de Polo

Local: Polo Batatais

Regime: CLT

Carga horária: 20 horas semanais

Salário: R$ 1.790,70

Benefícios: vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida e assistência médica (opcional)

Requisitos

Entre os requisitos obrigatórios estão:

Ensino médio completo

Experiência em processos administrativos

Conhecimento básico de Pacote Office

Para candidatos externos, é exigida experiência mínima de 6 meses em função semelhante

Principais atribuições

O profissional será responsável por:

Gerir a equipe e as atividades operacionais do polo

Divulgar o projeto na comunidade

Organizar eventos

Conduzir matrículas e rematrículas

Controlar o patrimônio da unidade

Articular parcerias e acompanhar indicadores do programa

Etapas do processo seletivo

O processo terá três fases eliminatórias:

Análise de currículos

Entrevista com Gestão Estratégica de Pessoas

Entrevista com a liderança, redação e teste de Excel

O resultado final está previsto para 19 de março de 2026.

Como participar

Os interessados devem acessar o edital completo e realizar a inscrição pelo link:

https://www.santamarcelinacultura.org.br/trabalhe_conosco/coordenadora-de-polo-polo-batatais-regional-ribeirao-preto-2/