Gestão define regras e abre inscrições para eleição da Cipa

A atual gestão da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio) da Prefeitura de Batatais publicou o edital de convocação para inscrição de candidatos à eleição dos membros representantes dos servidores para a gestão 2026–2027 da Comissão.

O regulamento do processo eleitoral, bem como o edital, foram definidos em reunião ordinária realizada no dia 11 de fevereiro de 2026, reforçando o compromisso com a transparência e a organização do processo.

Inscrições abertasDe acordo com o edital, os servidores municipais interessados poderão se inscrever até o dia 12 de março de 2026, observando os requisitos previstos no regulamento eleitoral, disponível no portal da Prefeitura

As inscrições podem ser realizadas de três formas:

Online, pelo link disponibilizado no portal da Prefeitura;

Via QR-Code, divulgado em locais estratégicos próximos aos pontos de registro de jornada;

Presencialmente no Departamento de Recursos Humanos (rua Intendente Vigilato, nº 222 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

A relação dos candidatos inscritos será publicada em 13 de março de 2026.

Votação digital

A eleição ocorrerá por escrutínio secreto, exclusivamente em formato digital, no período de 16 a 19 de março de 2026. O link oficial de votação será divulgado previamente nos canais institucionais da Prefeitura.A apuração dos votos está prevista para 20 de março de 2026, às 9h, no Departamento de Recursos Humanos.

Participação é fundamental

A Administração Municipal reforça o convite para que todos os servidores municipais participem do processo – seja se candidatando, desde que atendidos os requisitos do regulamento, seja exercendo o direito ao voto.

A Cipa retomou efetivamente suas atividades em 2022, após o período mais crítico da pandemia, e desde então vem obtendo resultados importantes, como:

Fiscalização dos ambientes de trabalho;

Orientação contínua quanto ao uso adequado de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual);

Retomada da Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho), evento que não era realizado havia mais de 19 anos.

O fortalecimento da Comissão é essencial para a promoção de ambientes de trabalho cada vez mais seguros e saudáveis no serviço público municipal.A Prefeitura destaca que a participação dos servidores é peça-chave para o sucesso da Cipa e para a consolidação de uma cultura permanente de prevenção.Participe e contribua para um ambiente de trabalho mais seguro para todos.