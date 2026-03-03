Secretaria de Saúde de Batatais promove ação especial de doação de sangue no dia 21 de março

A Prefeitura de Batatais, por meio da Semusa (Secretaria Municipal de Saúde de Batatais), promove no próximo dia 21 de março, sábado, uma ação especial de doação de sangue no Hemocentro de Ribeirão Preto.

A iniciativa tem como objetivo reforçar os estoques de sangue e incentivar a solidariedade entre os munícipes. Doar sangue é um gesto simples, seguro e rápido, capaz de salvar até quatro vidas. A participação da população é fundamental para garantir que hospitais e unidades de saúde tenham suporte adequado para atender pacientes que necessitam de transfusões.

Para facilitar o acesso dos voluntários, será disponibilizado transporte gratuito, com saída às 6h, em frente ao Claretiano Centro Universitário. Ao todo, são oferecidas 44 vagas, que devem ser preenchidas por meio de inscrição antecipada via formulário. CLIQUE AQUI

A Semusa orienta que os doadores estejam bem alimentados antes da doação e reforça que a ação é uma oportunidade de exercer cidadania e contribuir diretamente para salvar vidas.

Os interessados devem garantir sua participação o quanto antes, devido ao número limitado de vagas.

Doar sangue é um ato de amor e responsabilidade social.