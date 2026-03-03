Prefeitura informa providências após problema técnico em câmara fria da Cozinha Piloto

A Prefeitura de Batatais informa que, no último domingo (1º), foi identificado um problema técnico no compressor da câmara fria da Cozinha Piloto do município.

A Secretaria de Educação de Batatais, responsável pelo local, adotou imediatamente todas as providências necessárias para garantir a segurança alimentar e a regularidade do serviço.

Como medida preventiva, será realizado o descarte de uma quantidade de alimentos que, em razão da intercorrência, tornaram-se impróprios para consumo.

A Divisão de Merenda Escolar está elaborando relatório detalhado sobre o ocorrido, a fim de apurar as causas do problema e definir as medidas corretivas cabíveis.

No processo de apuração, está sendo verificado se o problema ocorreu em virtude de eventual oscilação na rede de energia elétrica ou se decorreu de outro fator técnico, a fim de possibilitar a adoção das providências administrativas e estruturais cabíveis, prevenindo novas ocorrências.

As nutricionistas da rede municipal já concluíram parecer técnico atestando a necessidade do descarte, conforme os protocolos sanitários vigentes.

A Corregedoria do Município também acompanha a ocorrência, prestando apoio na apuração dos fatos para assegurar total transparência e responsabilidade na condução do caso.

A Prefeitura reforça que a qualidade e a segurança da alimentação oferecida aos estudantes da rede municipal são prioridades absolutas da gestão.

Todas as ações adotadas visam garantir a integridade dos alimentos e a saúde dos alunos, mantendo o compromisso com a excelência dos serviços prestados à população.