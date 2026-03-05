Batatais celebra 187 anos com programação especial repleta de cultura, esporte e tradição

A Estância Turística de Batatais comemora, no próximo dia 14 de março, seus 187 anos de emancipação político-administrativa. Para marcar a data, a Prefeitura preparou uma programação diversificada, que valoriza a cultura local, o esporte, o turismo e as tradições que fazem parte da história do município.

As celebrações se estendem ao longo do mês de março, reunindo eventos consagrados e novidades que prometem movimentar a cidade e atrair visitantes de toda a região.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Tradição e beleza na 47ª Exposição de Orquídeas

Abrindo a programação, de 6 a 8 de março, acontece a 47ª Exposição de Orquídeas de Batatais, considerada a maior do interior paulista. O evento será realizado no Ginásio do Claretiano Centro Universitário, com abertura na sexta-feira (6), às 20h. No sábado (7), a visitação ocorre das 8h30 às 21h, e no domingo (8), das 8h30 às 16h.

A exposição é promovida pela Associação Batataense de Orquidófilos, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e já se consolidou como um dos principais eventos do calendário cultural da cidade.

Fórum de Mulheres que Promovem a Economia

No dia 11 de março, às 19h, será realizado o “Fórum de Mulheres que Promovem a Economia”, com o tema “Atuação do empreendedorismo feminino no município de Batatais”. O encontro acontecerá na Casa do Criador, no Centro de Eventos “Antônio Carlos Prado Baptista”, e reunirá lideranças, empreendedoras e representantes de instituições para discutir o papel e os desafios do empreendedorismo feminino na economia local. O evento é realizado pela Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Inovação e de Políticas para Mulheres, Direitos Humanos, Igualdade e Diversidade; Associação Comercial e Empresarial e Sindicato Rural de Batatais; com mediação do Sebrae.

Arte e identidade na exposição “Música e raízes da nossa terra”

Entre os dias 12 e 21 de março, o saguão do Teatro Municipal Fausto Bellini Degani recebe a exposição “Música e raízes da nossa terra”, do artista Luís Sérgio Zamboni. A mostra reúne obras em pintura a óleo, pastel, arte digital e desenho em grafite, destacando a relação entre música e identidade cultural.

A vernissage será realizada no dia 12, às 20h. A iniciativa é da Associação Batataense dos Músicos, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

2º St. Patrick’s Batatais anima o Lago Artificial

Nos dias 13 e 14 de março, o Lago Artificial Lago Artificial será palco do 2º St. Patrick’s Batatais – Festa da Cerveja Verde. Na sexta-feira, a programação tem início às 18h, e no sábado, a partir das 15h.

O evento é realizado pelas Cervejarias Batataes e Cabala, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, e promete reunir música, gastronomia e entretenimento em um dos principais cartões-postais da cidade.

Esporte em destaque no dia 14 de março

No dia do aniversário da cidade, o esporte ganha protagonismo. A partir das 9h, o Ginásio Marinheirão recebe os Jogos de Abertura do Campeonato Paulista Sul-Minas, com as partidas Batatais x C.C.F.B (Sub-16) e Batatais x Sales de Oliveira (Sub-21), com apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

Às 13h, o Estádio Oswaldo Scatena, casa do Batatais Futebol Clube, será palco da final da Copa The King de Futebol – Canindé. A entrada será solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado à Casa Missionária Divina Misericórdia.

Concerto especial com a Banda Musical Municipal Dr. Washington Luís

Também no dia 14 de março, será realizado um concerto especial com a Banda Musical Municipal Dr. Washington Luís. O evento acontecerá na praça Cônego Joaquim Alves, às 20h, proporcionando ao público uma noite de música e celebração da cultura local. A apresentação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que convida toda a população a prestigiar esse momento festivo e de valorização das tradições do município.

Carros antigos e artes marciais no dia 15

No dia 15 de março, das 7h às 17h, o entorno do Lago Artificial recebe o 7º Encontro de Antigomobilismo – Exposição de Carros Antigos. O evento é promovido pela Associação Batataense de Antigomobilismo (ABA), com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, e deve reunir expositores e admiradores de veículos clássicos.

Também no dia 15, a partir das 8h, o Ginásio de Esportes do Claretiano Centro Universitário sedia o Mogiana Combat Classic Jiu-Jitsu, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

Encerramento com o Circuito Sesc de Artes

Fechando a programação comemorativa, no dia 29 de março, o Lago Artificial recebe o Circuito Sesc de Artes, das 16h às 20h. A realização é do Sesc, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, levando atividades culturais gratuitas à população.