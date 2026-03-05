Teatro Municipal recebe espetáculo gratuito ‘Sonhos da Mata’ nesta sexta-feira

Com temática inspirada nas lendas brasileiras, Sonhos da Mata propõe uma experiência sensorial e poética ao abordar questões ambientais por meio dos Encantados, figuras míticas presentes no imaginário popular e na tradição indígena. O espetáculo é não verbal e acessível a todos os públicos, promovendo inclusão ao integrar espectadores surdos e ouvintes. A apresentação acontece no dia 6 de março, às 14h, no Teatro Municipal Fausto Bellini Degani, com entrada gratuita.

A montagem combina técnicas do teatro de sombras tradicional chinês com abordagens contemporâneas do teatro de animação, criando uma narrativa visual potente, inspirada na cosmovisão indígena e na sabedoria ancestral dos povos da floresta. A obra também dialoga com temas urgentes da atualidade, como a crise climática e a preservação ambiental.

Partindo de uma pesquisa aprofundada sobre lendas brasileiras como Curupira, Boiúna, Anhangá, Mãe do Ouro e Matinta Pereira, o espetáculo apresenta essas figuras, reconstruindo-as em uma narrativa interligada que valoriza a ancestralidade e reforça a consciência ecológica.

“Quando penso no ‘Sonhos da Mata’, estou olhando para a natureza enquanto um organismo vivo, um parente querido que quer sobreviver. Apesar de as lendas serem criadas por um discurso humano, nessa montagem ressignificamos e construímos uma história em redes, em que a estética e o conteúdo tenham também um aporte ecológico”, afirma Daniele Viola, idealizadora do projeto.