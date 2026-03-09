Boletim Focus: mercado financeiro mantém em 3,91% estimativa de inflação em 2026
Os economistas do mercado financeiro mantiveram em 3,91% sua estimativa de inflação para o ano de 2026.
A expectativa faz parte do boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (9) pelo Banco Central (BC), com base em pesquisa realizada na última semana com mais de 100 instituições financeiras.
Se confirmada a projeção, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficará abaixo do registrado no último ano — quando somou 4,26%.
Para 2027, a expectativa subiu de 3,79% para 3,80%;
Para 2028, a previsão foi mantida em 3,50%;
Para 2029, a estimativa continuou em 3,50%.
Desde o início de 2025, com a adoção do sistema de meta contínua, o objetivo é manter a inflação em 3%, sendo considerada dentro da meta se variar entre 1,50% e 4,50%.
Taxa de juros
Após a taxa básica da economia ter sido mantida 15% ao ano no mês passado — o maior nível em quase 20 anos —, o mercado financeiro segue acreditando que os juros vão recuar neste ano.
Para o fim de 2026, a projeção subiu de 12% para 12,13% ao ano.
Para o fechamento de 2027, a projeção do mercado foi mantida em 10,50% ao ano.
Para o fim de 2028, a estimativa dos analistas continuou em 10% ao ano.