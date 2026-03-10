Prefeitura inicia recapeamento em ruas da Vila Maria e Vila Cruzeiro nesta quarta

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, informa que parte das ruas e avenidas do município passarão por obras de recapeamento asfáltico nos próximos dias.

Nesta quarta-feira (11), as equipes estarão concentradas em vias localizadas nos bairros Vila Maria e Vila Cruzeiro.

Para garantir a execução dos serviços com mais agilidade e segurança, a Secretaria solicita que motoristas e motociclistas não estacionem seus veículos nas ruas que receberão o recapeamento durante o período de trabalho.

Comerciantes também devem retirar trailers ou outras estruturas estacionadas nas vias.

A administração municipal pede a compreensão da população e reforça que as intervenções são necessárias para melhorar as condições de tráfego.