Idealizado pela Coordenadoria do Terceiro Setor, o projeto é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Direitos Humanos, Igualdade e Diversidade. A proposta é mobilizar estudantes de 15 a 18 anos para a criação de projetos voltados à melhoria do atendimento e das atividades realizadas por organizações da sociedade civil de Batatais.

Durante o programa, os participantes vão desenvolver e apresentar propostas que promovam impacto social positivo, sempre inspirados na filosofia Ubuntu, conceito que valoriza a cooperação, a empatia e o trabalho coletivo como caminhos para a transformação da sociedade.

Os projetos passarão por etapas de desenvolvimento ao longo do ano e serão apresentados em uma fase final, quando uma banca avaliadora escolherá os três melhores trabalhos. Os estudantes responsáveis pelas iniciativas vencedoras receberão premiações de incentivo.

O encerramento do Prêmio Ubuntu está previsto para setembro de 2026, consolidando o processo de formação e engajamento dos jovens participantes.

A iniciativa conta ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, do Sebrae e das empresas parceiras JCM Informática, Silk e Açaí Mix – que contribuirão com as premiações destinadas aos projetos vencedores.